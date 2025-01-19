23 صورة ترصد حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية قبل التجديد أو الرحيل

بدأ مجلس إدارة نادي النصر السعودي، المفاوضات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده مع الفريق، وينتهي عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، واستحوذت حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية على اهتمام كبير.

حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية

ويعيش النجم البرتغالي حياة سعيدة في المملكة العربية رفقة أبنائه وصديقته جورجينا رودريجيز، وهو ما يظهر من خلال نشر الثنائي للعديد من الصور، في الكثير من المناطق السعودية المميزة.

وكان رونالدو تحدث في وقت سابق، بأنه يشعر بالسعادة هو وعائلته بالعيش في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا حياة جديدة داخل المملكة، بالإضافة إلى المستوى الكبير التي تتمتع به كرة القدم السعودية.

وتظهر جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي، بشكل دائم في الملاعب السعودية، لدعم رونالدو في كافة مبارياته رفقة فريق النصر، حيث لا تخلو حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية من لحظات حماسية، لحظة حضورها المباريات ودعمه المتواصل الذي بدأته من أول علاقتهما.

وأقبل صاحب ال 39 عامًا، على شراء منزلاً جديدًا في مدينة الرياض بالسعودية، تاركًا المنزل السابق الذي كان يعيش به رفقة أفراد عائلته.

حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية سعيدة

وفي تصريحات سابقة، أكدت جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو أنها شعرت بسعادة كبيرة حينما أخبرها الدون بأنه سيلعب بنادي النصر، وأنها كانت في حالة سعادة عارمة عند القرار السفر والاتجاه إلى المملكة العربية السعودية.

كما أشارت جورجينا، أن تواجدها داخل المملكة أتاح لها فرصة التعرف على شخصيات عالمية وحضور أهم وأبرز الفعاليات العالمية.

عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وربما تمتد حياة كريستيانو وجورجينا في السعودية إلى فترات أخرى في حال تجديد عقده.

ويحصل النجم البرتغالي رفقة النصر السعودي، على العقد الأعلى في العالم للاعب كرة قدم، حيث وصلت قيمته إلى 3.7 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، مما يعني أن اللاعب يحصل على مبلغ 173 مليون إسترليني أسبوعيًا.

وكان صاحب ال 39 عامًا انضم إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

إحصائيات رونالدو مع النصر السعودي

وشارك رونالدو مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2023، في 85 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 75 هدفًاغ وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، لعب النجم البرتغالي مع النصر 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن من المساهمة ب 20 هدف، بواقع تسجيل 17 هدفًا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وحقق رونالدو رفقة النصر السعودي بطولة واحدة، وهى بطولة الأندية العربية، التي توج بها النجم البرتغال رفقة النجم، في عام 2023 بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو لتجديد تعاقده

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية" في وقت سابق، أن نادي النصر السعودي عرض على رونالدو، الحصول على نسبة 5% من ملكية النادي، لإقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق.

وأشارت الصحفية، أن النجم البرتغالي يميل إلى تجديد تعاقده مع النصر لمدة موسم إضافي، خاصة في ظل المميزات التي سيقدمها الفريق السعودي له، بالإضافة إلى حصوله على 183 مليون يورو في الموسم الواحد، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

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