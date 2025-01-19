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ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح ونونيز.. ميدو في الجيم.. أحمد ريان وزوجته

05:38 ص الأحد 19 يناير 2025
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    محمد عبد المنصف
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    بلينجهام
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    عصام الحضري
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    أحمد ياسر ريان
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    محمد صلاح
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    طاهر محمد طاهر
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    رضا سليم
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    أحمد حسام ميدو
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    النني
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال مشاركته في أحد المباريات مع فريقه.

وشارك محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق داروين نونيز.

وقام محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بنشرب صورة له رفقة أحد أصدقائه، عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام".

وحرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على مشاركة متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما شارك أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.

ونشر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيم.

وقام طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات.

وشارك النجم الفرنسي كريم بنزيما، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بأحد الأهداف.

كما قام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وحرص رضا سليم لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

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