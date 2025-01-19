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زوجة مصطفى فتحي تنشر صورة من مباراة بيراميدز وتعلق

05:30 ص الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وزوجاتهم
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وزوجته
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    مصطفى فتحي 1
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شاركت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي صورة من مباراة بيراميدز ضد نادي دجوليبا التي أقيمت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت السبت.

وفاز بيراميدز على دجوليبا بستة أهداف مقابل لا شيء.

زوجة مصطفى فتحي تختفل بهدفه في مرمى دجوليبا

وأحرز أهداف بيراميدز، أوجولا في الدقيقة 2، ومصطفى فتحي في الدقيقة 53، ورمضان صبحي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 66، ويوسف إبراهيم في الدقيقة 77.

ونشرت زوجة لاعب بيراميدز صورة من المباراة وعلقت: "الحمد لله".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المجموعة (د)، إذ يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فاز 4، وتعادل مباراة وخسر مباراة، أما بيراميدز في الترتيب الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فاز 4، تعادل مباراة، خسر مباراة، لكن دخل مرماه 4 أهداف مقابل 3 للترجي التونسي.

ويأتي ساجرادا في الترتيب الثالث برصيد 5 نقاط من 6 مباريات، ودجوليبا في المركز الرابع برصيد نقطتين من 6 مباريات، لم يفز، تعادل مبارتين، خسر4.

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مصطفى فتحي مصطفى فتحي وزوجته زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بيراميدز ودجوليبا المالي
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