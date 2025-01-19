تعرض لاعب نادي ‎نادي هيرنفين، أيون نيكولايسكو، لإصابة مروعة خلال مباراة دور الـ16 من كأس هولندا.

ووجد نجم الدوري الهولندي نفسه في لحظة مروعة من القلق خلال مباراة الكأس، بعد أن بدا وكأنه أخرج عينه من مكانها أثناء نفخ أنفه.

كيف تحركت عين نيكولايسكو

وكان المهاجم المولدوفي أيون نيكولايسكو في مرمى كاميرا مباراة فريق هيرنفين بقيادة روبن فان بيرسي في مباراة كأس هولندا ضد فريق كويك بويز للهواة.

وانتشرت اللقطة الغريبة التي قام بها نيكولايسكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أذهل المشاهدين من التأثير الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة في العين.

وكان نجم هيرنفين يعاني بالفعل من تورم وكدمة في عينه بعد اصطدامه بلاعب منافس، لكنه لم يظهر قلقه الشديد بسبب التأثير، قبل أن يرتكب خطأ بنفخ أنفه مما تسبب في تحرك عينه.

وكان التأثير فوريًا تقريبًا، إذ بدت عين نيكولايسكو وكأنها تخرج من محجرها وتتحرك إلى وضع غير طبيعي يجعل رؤيتها غير مريحة.

ولم يبدو أنه لاحظ ما حدث في البداية قبل أن يحرك يده بحذر إلى الانتفاخ ويشعر بحجم عينه الذي تضاعف، قبل أن يواصل اللعب ويتم استبداله في نهاية المطاف قبل لحظات من نهاية الوقت الإضافي.