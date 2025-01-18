كتب- محمد عبد الهادي:

تحدث نصر عبد الحميد، المدير الفني بقطاع الناشئين في وادي دجلة، عن بداية مسيرة عمر مرموش.

قال في تصريحات خاصة لمصراوي: "بداية تعارفي معاه كانت في قطاع الناشئين في وادي دجلة مواليد 99، وعمر طبعا كان لاعيب معروف وسط زمايله ومن أبرز اللاعبين في مصر في الفئة السنية وتميز لاعيب في دجلة".

مسيرة عمر مرموش

وأضاف: "مرموش انضم للمنتخب الأكبر منه مواليد 97، بسبب شهرته أنه أفضل لاعيب في دجلة ومصر خلال الفتره دي، كانت الفرقه بتاعته معروفه بسبب، أن ده فريق عمر مرموش".

وتابع: "من أفضل المتشات اللي فاكرها لعمر، مباراته ضد الأهلي اللي سجل فيها 3 أهداف وأفضل لاعب في المباراة، عمر كان هداف الدوري وقتها بـ 48 هدف ودي كانت ظاهره أن لاعب في السن ده يسجل كمية الأهداف دي كلها في موسم".

والد عمر مرموش

وواصل:" عمر كان ملتزم جدا وكان بيحرم نفسه من حاجات كتير قوي في المقابل أنه يتمرن كويس بجانب أخلاقه الكبيرة جدا، ومن صغره كان واضح أنه عايز يحترف وحاطط خطة لكده واشتغل عليها من بدري مع والده، كان فيه أندية كبيرة في مصر عايزاه، وكلموا والده، لكن هو رفض لانه حاطط هدف يحترف بره".

واستطرد: "كنت بنتظر عمر بعد المدرسة لانه كان بيتدرب لوحده بعد ما يخلص المدرسة الأمريكية، بلغت والده أن عمر مش هيحترف إلا لو لعب في وادي دجلة لإنه لو راح نادي جماهيري كبير مش هيوافقوا يسيبوه بسهولة، بعكس نادي وادي دجلة اللي بيسهل عملية الاحتراف للاعيبه".

واختتم: "أنا سعيد إني كنت مدرب ليه وان ابن من أبنائي يوصل للمكانة دي، دي حاجه فخر لينا كلنا.، أنا عايز أقول إن مرموش هيكون من اللاعيبة اللي هتنافس على الكرة الذهبية، وخطوة مانشستر سيتي دي بداية بالنسباله والمستقبل لسه قدامه ويقدر يوصل لمكانة محترمة"