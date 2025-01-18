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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال، عن تصريحات التي تحدث فيها عن عمر مرموش الذي يقترب من الانتقال إلى مان سيتي.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة "لمصراوي" التصريح بتاعي بخصوص عمر مرموش قديم يا جماعة ده بقاله ثلاث سنوات كله يعلق الشماعة على التصريح ده".

وأضاف عبد العال: " الناس مش لاقين حاجة يتكلمو عليها في طلعوا تصريح قديم ليا ويقولك رضا قال كذا على مرموش"

وتابع: "عاوزين نشوف مرموش يعمل إنجاز مع المنتخب المصري ساعتها هنطلع ونتكلم عن الانجازات بتاعته".

واختتم:"مفروض مرموش يكسر الدنيا في وجود صلاح لإن مرموش بيبقى مش ممسوك ويقدر يسجل عاوزين نشوفه مع المنتخب".