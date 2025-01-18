21 صورة من حفل زفاف ابنة أحمد الطيب

15 صورة و أبرز المعلومات عن ثروة أشرف بن شرقي وحقيقة زواجه وألقابه

كتب - يوسف محمد:

احتفل المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية أحمد الطيب، أمس الجمعة بحفل زفاف ابنته، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور خلال حفل الزفاف وعلق: "ربنا يفرّحكم باولادك و أحبابكم، شكراً للجميع من حضر ومن لم تسمح ظروفه بالحضور، من إتصل أو تواصل لتقديم التهنئة من داخل مصر أو خارجها".

وأضاف: "فى قطر بين الأحباء حيث دفء المشاعر، وطيب ونقاء القلوب الحلوة من أصدقاء وزملاء وزميلات العمل تم زفاف وردة أحمد الطيب على الحبيب محمد إيهاب، وسط الأهل والأحباب".