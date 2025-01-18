مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

21 صورة من حفل زفاف ابنة أحمد الطيب

08:14 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (23)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (16)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (21)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (20)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (22)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (18)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (19)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (17)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (11)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (24)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (12)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (15)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (6)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (4)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (14)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (5)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (2)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (1)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (3)
  • عرض 22 صورة
    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (13)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية أحمد الطيب، أمس الجمعة بحفل زفاف ابنته، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور خلال حفل الزفاف وعلق: "ربنا يفرّحكم باولادك و أحبابكم، شكراً للجميع من حضر ومن لم تسمح ظروفه بالحضور، من إتصل أو تواصل لتقديم التهنئة من داخل مصر أو خارجها".

وأضاف: "فى قطر بين الأحباء حيث دفء المشاعر، وطيب ونقاء القلوب الحلوة من أصدقاء وزملاء وزميلات العمل تم زفاف وردة أحمد الطيب على الحبيب محمد إيهاب، وسط الأهل والأحباب".

أحمد الطيب أحمد الطيب المعلق الرياضي حفل زفاف ابنة أحمد الطيب المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
لمناقشة آخر تطورات الصفقة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري
الحب والأبناء والاعتزال.. فاروق جعفر يروي لأول مرة 10 فصول من مذكراته