هل عمر مرموش قام بالتمثيل من قبل؟

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زملائه بالفريق.

وودع النجم المصري عمر مرموش زملائه في فريق إنتراخت فرانكفورت، بعد إقتراب رحيله إلى مان سيتي الإنجليزي، من خلال له رفقة زملائه بفرانكفورت عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في مرحلة الطفولة وهو يرتدي قميص الفريق.

كما نشر ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة باقي أعضاء الجهاز الفني.

وحرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وشارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، صورة لزميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما شارك حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، صوورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، رفقة عدد من جماهير ريال مدريد.

أقرأ أيضًا:

سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية