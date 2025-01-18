هل عمر مرموش قام بالتمثيل من قبل؟

يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم المنتخب الوطني عمر مرموش إلى مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووسط انتظار الكثير من المصريين، للإعلان الرسمي، عن انضمام عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي، قامت الجماهير المصرية، بدأ الكثير من الناس يتحدثون عن وجه الشبه بين وبين أحد الممثلين المصريين.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للثنائي عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرانكفورت الألماني، الممثل المصري سري النجار، الذي ظهر في فيلم الساحر رفقة الراحل محمود عبد العزيز.

والشبه الكبير بين مرموش وسري النجار، جعل عدد كبير من الجمهور، يظنون أن النجم المصري سبق له التمثيل، إلا أن هذ1ا أمر غير صحيح وما هو إلا مجرد تشابه بين الثنائي فقط.

وبات مرموش قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف فريق مان سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعقد لمدة 5 سنوات.