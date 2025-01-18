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صورة طريفة تجمع بين عمر مرموش وممثل مصر

02:41 ص السبت 18 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ستوري عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش بعد مباراة بروسيا (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 1 (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع زملائه بفريق فرانكفورت قبل الانتقال إلى مان سيتي (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش خلال مباراة فرانكفورت (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت (1)
  • عرض 25 صورة
    بكاء عمر مرموش (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يودع جماهير فرانكفورت (1)
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش 1
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفور
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 25 صورة
    اللاعب عمر مرموش
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يترقب كل محبي وعشاق كرة القدم في مصر، الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال نجم المنتخب الوطني عمر مرموش إلى مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووسط انتظار الكثير من المصريين، للإعلان الرسمي، عن انضمام عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي، قامت الجماهير المصرية، بدأ الكثير من الناس يتحدثون عن وجه الشبه بين وبين أحد الممثلين المصريين.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للثنائي عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرانكفورت الألماني، الممثل المصري سري النجار، الذي ظهر في فيلم الساحر رفقة الراحل محمود عبد العزيز.

وبات مرموش قريب للغاية من الانتقال إلى صفوف فريق مان سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعقد لمدة 5 سنوات.

توديع عمر مرموش لجماهير فرانكفورت انتقال عمر مرموش إلى مان سيتي عمر مرموش عمر مرموش والممثل سري النجار
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