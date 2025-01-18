تفاصيل وفاة لاعب الاسكواش بنادي الشمس

كتب - يوسف محمد:

توفى مساء أمس الجمعة، لاعب الاسكواش بنادي الشمس محمد يحيى سباعي، خلال المشاركة في بطولة بلاك بول الرياضي، بعد التعرض لأزمة صحية.

وكان الاتحاد المصري للاسكواش، أعلن إيقاف النشاط لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة اللاعب الشاب.

وسبق للاعب الشاب التعرض لهذه الأزمة الصحية من قبل في أكثر من مناسبة، حيث تعرض للتعب حوالي 4 مرات من قبل ولكنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ويخرج بعد ذلك بشكل طبيعي.

وعقب خوض اللاعب لمباراة أمس الجمعة، شعر بحالة من التعب ليتم نقله على المستشفى، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة من نقله إلى المستشفى.

أقرأ أيضًا:

سيراميكا كليوباترا إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب طلائع الجيش

بسبب أزمة فسخ العقد.. غياب لاعب الزمالك عن التدريبات الجماعية