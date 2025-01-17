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"رفض الكرة وعاش بكندا".. أبرز المعلومات عن والد عمر مرموش

10:39 م الجمعة 17 يناير 2025
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    عمر مرموش في وادي دجلة
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    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 25 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت 1
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت1
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش 1
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    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
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    عمر مرموش
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بات عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي فرانكفورت الألماني، أعلن منذ ساعات قليلة غياب مرموش عن قائمة الفريق لمواجهة بروسيا دورتموند، لوجود محادثات مع نادٍ آخر بشأن اللاعب.

والد عمر مرموش وكرة القدم

وكان عمر مرموش قال في تصريحات، تليفزيونية أمس عبر قناة "دي إم سي"، في برنامج "صاحبة السعادة": "والدي كان يرفض ممارستي لكرة القدم ولكن شقيقي كان يدافع عني دائمًا ويشجعني، مكنتش فاهم سبب رفض والدي لعب كرة القدم علشان المدرسة".

وأضاف: "التعليم يأتي في المقدمة بالنسبة لوالدي قبل ممارسة كرة القدم، ولما كبرت أدركت وجهة نظر والدي في هذا الأمر".

ويشتهر نجم فرانكفورت باسم عمر مرموش، إلا أن الكثير لا يعرف الاسم الحقيقي لوالده، الذي يدعى خالد محمد عبد السلام مرموش.

وعمل والد مرموش لمدة 6 سنوات في كندا، ليحصل على جواز السفر الكندي بعد 6 سنوات، مما جعل النجم المصري يحصل على الجنسية الكندية.

إحصائيات عمر مرموش

وانتقل مرموش إلى فرانكفورت، في يوليو 2023 قادمًا من فولفسبورج الألماني، في صفقة انتقال حر.

وخاض مرموش رفقة فرانكفورت خلال الموسم الحالي 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 26 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام شارك مرموش مع فرانكفورت، في 67 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 37 هدفًا وتقديم 20 تمريرة حاسمة.

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عمر مرموش والد عمر مرموش عمر مرموش ووالده آينتراخت فرانكفورت مانشستر سيتي
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