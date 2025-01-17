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"كوارشي" يكشف لمصراوي دور دجلة مع عمر مرموش وأول مباراة في الدوري المصري

10:18 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش في وادي دجلة
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أيمن خميس كوارشي، إداري فريق وادي دجلة، عن أزمة واجهت اللاعب عمر مرموش في بداية مسيرته الكروية، والتي كان والده بطلها.

والد عمر مرموش

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قال كوارشي:" والد عمر مرموش مكنش في دماغه الكورة خالص وكان عايزه يكمل دراسة".

وأكمل:" كابتن على أبو جريشة ليه فضل كبير إنه قعد مع والده وأقنعه ان الولد موهوب وجابله مدرب خاص بعد الدراسة، وكمان كابتن نصر عبدالحميد من الناس اللي ليهم فضل في مسيرة مرموش".

وتابع كوارشي:" بالفعل نجحنا نخلي مرموش يتدرب مع الناشئين وطلعناه في فرقة مواليد 99 وكان متألق وبيسجل أهداف كتير".

وأردف تصريحاته" أول ماتش لعمر مرموش في الدوري كان مع كارتيرون ضد الاتحاد السكندري، ومرموش صنع أسيست لحسام عرفات".

واختتم تصريحاته:" مباراة الاتحاد كانت آخر ماتش في الدوري، والسنه اللي بعدها كارتيرون مشي ومرموش لعب مع ميدو وبعدها احترف على طول".

عمر مرموش وادي دجلة علي أبو جريشة الدوري المصري الممتاز
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