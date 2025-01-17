فاروق جعفر يكشف لمصراوي مثله الأعلى في كرة القدم ورأيه في حسام حسن

حاوره- نهى خورشيد:

عام 1988 علّق فاروق جعفر جذاءه، لكنه لم يخرج من الملعب، بدّل مكانه، ارتدى زي التوجيه والتدريب، ثم مرت السنوات، فاكتفى بتحليل المباريات تلفزيونيًا.

سيرة "ملك النص" عالقة في أذهان جمهور كرة القدم، الأبيض والأحمر والملوّن. مثلما نعيد مشاهدة فيلم قديم أو قراءة قصيدة كلاسيكية أو مطالعة ألبوم صور مسّه الزمن، جلسنا أمامه ليحكي لنا، عشرة فصول من سيرته.

هادئّا، تذكر طبيخ أمه، رائحة والده، إخوته وسنده، شوارع المنيرة، حب قديم، زيجة غير موفقة، أمنيات يضمرها لأبنائه، ومحبة للناس. هنا روابط مقتطفات أسطورة الزمالك، يمكنكم مطالعتها بخيالكم وقلوبكم، وتذّكر سيرة أطول من العمر.

"المنيرة وحماده إمام".. فاروق جعفر يروي الفصل الأول من حياته (10 صور)

في منطقة السيدة زينب وبالتحديد في المنيرة، تمنى أحد أبناء الحي أن يصبح في يوماً من الأيام لاعباً ناجحاً ومشهوراً كمل كان يشاهد جاره في المبني المجاوره له"حمادة إمام"... للتفاصيل اضغط هنا

"بكاء بسبب شارة الكابتن"... أسطورة الزمالك يروي معاناته مع الفقر وبدايته في الزمالك

لا يزال فاروق يحلم أن يصبح لاعباً مشهوراً في يوم من الأيام، ومع بداية مشواره الحقيقي في نادي الزمالك واجه العديد من الظروف التي كانت تعيق رحلته في الملاعب المصرية.. للتفاصيل اضغط هنا

"أمي كانت بتزعقلي".. ملك النص يروي لمصراوي بداية تألقه مع الزمالك ومنتخب مصر

وصل ملك النص إلى حلمه الذي بدأ معه من المنيرة، ونجح في أن يصبح لاعباً مشهوراً في أحد أكبر الأندية المصرية وتألق بين صفوفه، وهو ما حققه جاره في الحي والمبني ذاته حماة إمام.. للتفاصيل اضغط هنا

فاروق جعفر يروي لمصراوي تفاصيل أزمته مع الزمالك بسبب احترافه في أمريكا

رغم فترة توهجه الكبيرة مع الزمالك والفراعنة، إلا أن رحلة فاروق الاحترافية لم تكن سهلة ولم تسير كما كان يتمنى... للتفاصيل اضغط هنا

"أحدهم نصي التاني".. فاروق جعفر يكشف لمصراوي تفاصيل علاقته بالخطيب وحسن شحاته

لا تخلو الرحلة دون وجود رفيق وفي، يتواجد معك بمختلف مواقف الحياة، وتجمع بينكم العديد من القصص والحكايات والذكريات التي لا تنسي. .. للتفاصيل اضغط هنا

فاروق جعفر يكشف لمصراوي تفاصيل آخر مكالمة مع حمادة إمام قبل وفاته

داخل مشوار ملك النص العديد من القصص والحكايات التي كشف عنها في حديثه الخاص لـ مصراوي.ومن بين الحكايات، حكي جعفر كواليس مكالمته الأخيرة مع النجم حمادة إمام لاعب القلعة البيضاء السابق، ونصيحته له قبل وفاته بساعات.. للتفاصيل اضغط هنا

"الزمالك مدفعش مليم وأخدت عربية".. فاروق جعفر يروي كواليس مباراة اعتزاله (صور وفيديو)

بعد الظهور، التألق، الاحتراف، والنجومية.. وصلت رحلة ملك النص الكروية إلى نهايتها في 1987، وملأت الجماهير المصرية المختلفة مدرجات الملعب لتودع ملك النص في مهرجان كبير أقيم 1988. ونسرد هنا الفصل السادس من مسيرة "ملك النص" اعتزال فاروق.. للتفاصيل اضغط هنا

فاروق جعفر يكشف لمصراوي مثله الأعلى في كرة القدم ورأيه في حسام حسن

تحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن مثله الأعلى خلال مشواره كلاعب كرة قدم، وعن رأيه الحالي في أوضاع الكرة.. للتفاصيل اضغط هنا

"توفى 6 من أشقائي ونفسي ولادي يسمعوا كلامي".. ملك النص يكشف الجانب الآخر من حياته

تأتي العائلة أولا في حياة أي رياضي، فهم الدعم والسند الحقيقي له في مشواره، وأبناء وإخوة فاروق هم رقم واحد في حياته، فهو يسعى دائماً طوال مشواره الكروي إسعادهم وتحقيق نجاحات عديدة تجعلهم فخورون بتألقه... للتفاصيل اضغط هنا

"تزوجت 3 مرات".. فاروق جعفر يروي لمصراوي قصص الحب في حياته

لم تستقر حياته العاطفية في البداية، بسبب الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها أي لاعب في مشواره الناجح في كرة القدم. وتحدث ملك النص لمصراوي في الفصل الثامن عن حياته الزوجية السابقة، وعلاقاته بالزوجة الحالية... للتفاصيل اضغط هنا

"مفيش أحلى من طبيخ أمي".. أسطورة الزمالك يكشف صداقته بالمشير طنطاوي والأهلي ووجبته المفضلة

لدى ملك النص جانب آخر بعيد عن كرة القدم وأنظار محبي ومشجعي الساحرة المستديرة، لا يعلمه إلا عدد قليل من المقربين له.. للتفاصيل اضغط هنا

رباني وساندني.. فاروق جعفر والترشح في الانتخابات.. هل يطمح في رئاسة الزمالك؟

بعد انتهاء مشواره كلاعب كرة قدم، بدأ ملك النص فصلا جديداً في حياته العملية التي اختفلت بين التدريب والتحليل، ولكنها لا تخرج خارج مربع الساحرة المستديرة.. للتفاصيل اضغط هنا