كتب- نهى خورشيد:

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن مثله الأعلى خلال مشواره كلاعب كرة قدم، وعن رأيه الحالي في أوضاع الكرة.

وقال فاروق في تصريحات لمصراوي:"تغيرت كرة القدم تمامًا؛ أصبحت سلعة واقتصادًا قويًا جدًا، بل من أقوى الاقتصادات في العالم حاليًا، لاعب كرة القدم اليوم يُباع بمئة مليون جنيه إسترليني، وهي أرقام كانت تُستخدم في الماضي لإصلاح اقتصاد دول بأكملها".

وأضاف:"اللاعبون اليوم يحصلون على مبالغ كبيرة، "مش بحسدهم"، أتمنى أن يكرم الله الجميع، وأن يكون المستقبل أفضل لهم، مع المزيد من العطاء للنادي أو المكان الذي أتاح لهم هذه الفرصك والظهور".

وتابع ملك النص:"في مصر، تطورت كرة القدم بشكل كبير، وأصبح الأداء أكثر احترافية، اللاعبون يقدمون مستويات جيدة، وكل واحد منهم يسعى لإثبات نفسه في الملعب".

وأشار:"كرة القدم كانت في الماضي أكثر جماعية مما هي عليه الآن، في السابق، كنا نحفظ طريقة لعب بعضنا البعض، بينما الآن، تبرز القدرات الفردية بشكل أكبر، رغم ذلك، أتمنى أن تعود الروح الجماعية لكرة القدم في هذه الفترة".

فاروق جعفر يقارن بين حسام حسن والجوهري

عن حسام حسن:"أتمنى التوفيق لحسام حسن، عندما كنت مدربًا، كنت دائمًا أؤكد للاعبين أننا طالما كنا جماعة في الملعب وندعم بعضنا، فهذا هو الأفضل لنا، وأعتقد أن العميد يسير على نفس النهج، وكذلك كان الكابتن الجوهري والكابتن حسن شحاتة، حيث كان التركيز على الدفاع الجيد لتحقيق الفوز. هذه هي المدرسة الكروية التي تسود العالم حاليًا".

وواصل نجم الزمالك:"شاهدنا مباراة الأهلي والعين الإماراتي السابقة، ورغم أن العين يمتلك لاعبين جيدين، إلا أن دفاعهم لم يكن بمستوى لاعبي الأهلي".

وأردف:"لكي يلعب المهاجم الموهوب بشكل جيد، يجب أن يكون لديه مدافع يفهم مهاراته وإمكاناته، ويعمل على نقاط ضعفه، العين لم يدرس الأهلي بشكل كافٍ، بينما الأحمر استعد بشكل جيد، واستطاع تسجيل 9 أهداف بفضل الأداء الجماعي، رغم أن العين يمتلك لاعبين كبار بأسماء لامعة، إلا أن الأهلي تفوق بجماعته".

وأكمل:"الإمارات تشهد طفرة جيدة في كرة القدم، ومع الوقت ستصبح مثل السعودية في المستقبل القريب".

مثل فاروق جعفر الأعلي في كرة القدم

وعن مثله الأعلى:"هناك العديد من اللاعبين الجيدين الذين كنت أتابعهم، في الماضي كان بيليه لا يختلف عليه أحد، وكذلك أوزيبيو في البرتغال، وبوشكاش في المجر".

وأتم حديثه:"كانوا جميعًا لاعبين كبار، وكنت أتمنى عندما أكبر أن أكون مثل أحدهم".