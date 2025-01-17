فاروق جعفر يكشف لمصراوي مثله الأعلى في كرة القدم ورأيه في حسام حسن

كتب- نهى خورشيد:

لدى ملك النص فاروق جعفر جانب آخر بعيد عن كرة القدم وأنظار محبي ومشجعي الساحرة المستديرة، لا يعلمه إلا عدد قليل من المقربين له.

وفتح قلبة لمصراوي في الفصل العاشر والأخير، ليحكي جانب من شخصيته وعلاقته بالمشير طنطاوي.

فاروق جعفر خارج الملعب واستديو التحليل

وقال جعفر في تصريحات لمصراوي:"أحب دائمًا مساعدة أي شخص يحتاج إلى المساعدة، وهذه هي أولويتي الأولى، وأي شخص يأتي ليحكي لي شيئًا، أصدقه مباشرة"

وفيما يتعلق بشخصيته:"أنا شخصية حاسمة، وعندما أقول شيئًا، أفعله دون تردد، "صاحب قرار"، قلبي طيب جدًا تجاه الناس، وخصوصًا أي شخص في ظروف صعبة".

وأردف:"إذا رأيت شخصًا يحتاج إلى مساعدة، لا أتردد في مساعدته حتى لو كان ذلك يعني إيقاف سيارتي وتعطيل الحركة".

وحكي جعفر نصاً:"يعني أنا ممكن انزل من العربية وأوقف العربية ورايا، الكيان ييزعق ويشتم بس في حد شروطه تعبانه لازم أنزله؛ وساعده وارجع تاني العربية،في ناس ساعات تغضب ورايا بس لما تشوفني وأنا راجع بيهدوا شوية علشان عارفني".

وأضاف:"أنا كل همي؛ ببصعب عليا اي واحد ظروفه تعبانه مش قادر نفسوا يحقق حاجة مش عارف يحققها".

وأتم حديثه:"دائمًا ما أكون داعمًا لأصدقائي وأحبائي في المنطقة التي نشأت فيها "المنيرة"، "كل همي صحابي وأخواتي اللي اتربيت معاهم كلهم حبايبي"، أي منهم سواء أخ أو أخت يحتاج إلى شيء، سواء يتعلق بالمصاريف المدرسية أو الطبية، أنا دائمًا في خدمته".

علاقة فاروق جعفر بأخته ووالدته

وأضاف:"بعد وفاة أمي وأختي سميرة - رحمها الله -"مش بعرف اُكل زي الأول"، خاصة الطبخ التقليدي والبيتي "الطبيخ والحاجات دي".

وتابع ملك النص:"أنا وأخواتي جميعنا لم نعد نستطيع تناول الطعام من بعد وفاة والدتنا، كانت أمي هي الأفضل في الطبخ، واعتدنا على طعامها بغض النظر عن آراء الآخرين فيه".

وجبة ملك النص المفضلة

وعن أكلته المفضلة قال:"كانت أمي وأختي هما من يطبخان لي، كنت أحب الأطباق التي تحضرها والدتي مثل صينية البطاطس، والبامية، والمسقعة، واللوبيا، بالإضافة إلى الأرز الأبيض، أكثر شيء كنت أحبه"أي طبيخ بيتحط على الرز".

صداقة فاروق جعفر بالمشير طنطاوي والنادي الأهلي

وتحدث عن علاقته بالمشير طنطاوي“علاقتنا كانت قوية جداً هو زي والدي، ولم يرفض لي طلبًا أبدًا في أي وقت سابق".

وواصل حديثه:"وكذلك علاقتي بالنادي الأهلي قوية جدًا أيضًا، وكرمني النادي في مناسبات عديدة".

وأكمل حديثه:"أحب الكلاب بشدة، وأستمتع بالاستماع إلى نجاة الصغيرة وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، في أوقات فراغي، أحب لعب البلاي ستيشن، وهذه هي أكثر هواية أمارسها".