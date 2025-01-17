فاروق جعفر يكشف لمصراوي مثله الأعلى في كرة القدم ورأيه في حسام حسن

كتب- نهى خورشيد:

بعد انتهاء مشواره كلاعب كرة قدم، بدأ ملك النص فاروق جعفر فصلا جديداً في حياته العملية التي اختفلت بين التدريب والتحليل، ولكنها لا تخرج خارج مربع الساحرة المستديرة.

وفي الفصل التاسع وقبل الأخير، يحكي فاروق جعفر لمصراوي عن تجربته في مجال التحليل وموقفه من ردود افعال جماهير الزمالك عن رأيه في الفريق، بجانب كواليس تجربته الأخيرة في انتخابات الأبيض..

العمل في التحليل

وقال فاروق جعفر في تصريحات لمصراوي:"أنا لا أعارض من أجل المعارضة فقط، بل أنتقد بناءً على ما يراه الجميع، لكنني أعبر عنه بطريقتي الخاصة، لدي خلفية متعددة؛ فقد تعلمت الكثير بسبب كوني لاعب كرة قدم سابق، بجانب تجربتي في عالم التدريب وأعمل حالياً في التحليل".

وأضاف:"تحليلي إيجابي لأنه يركز على تصحيح الأخطاء، لا أحلل كيف يسجل اللاعب الهدف، فهذا أمر طبيعي ومتوقع، بل أهتم بتحليل الأخطاء التي أدت إلى تسجيل الهدف".

وتابع جعفر:"العمل التدريبي وتطبيق التمارين وأساليب اللعب والأداء الحركي للاعبين كلها تحتاج إلى دراسة معمقة، يجب على اللاعب تطبيق كل التدريبات في الملعب من أجل تسجيل الأهداف، لكن استقبال الأهداف يعني وجود أخطاء يجب معالجتها".

وأكد:"لا يوجد هدف يُسجل ضد أي فريق دون خطأ من أحد اللاعبين، "هات أي هدف في تاريخ كرة القدم لازم يكون جاي من خطأ"، سواء كان مدافعًا أو حارس مرمى أو حتى لاعبي الوسط أو الأجنحة".

وواصل:"المهارة والموهبة موجودتان، ولكن الذكاء هو في استغلال أخطاء اللاعبين الآخرين".

وعن انتقاد الجماهير له بسبب رأيه:"لذلك، عندما أتناول الحديث، أركز على الأخطاء من أجل تصحيحها، وهذا لا ينطبق على الزمالك فقط بل باقي الأندية الأخرى".

حديثه عن الزمالك في الإعلام

وأكمل:"تاريخي كله مرتبط بنادي الزمالك، فهو صاحب الفضل عليا "هو اللي رباني وساندني"، وأتاح لي الفرصة للذهاب إلى أفضل الأماكن والعمل في أهم المؤسسات في البلاد، "خيره عليا وكل حاجة في حياتي بفضله".

وأردف:"رغم حبي للنادي، لا أجامل عندما أتحدث عنه، "لما بتكلم عنه مش بتكلم على أنى مشجع لان النادي هو اللي رباني"، إذا كان هناك أداء غير جيد، أقول ذلك بصراحة، لأن النقد البناء يساعد في الإصلاح".

وتابع نجم الأبيض السابق:"أتمنى أن يستقر النادي في الفترة المقبلة وأن يكون في أفضل حالاته".

حلم فاروق جعفر برئاسة الزمالك

وعن رئاسة الأبيض:"لقد شاركت في الانتخابات السابقة، وأخذت منها درسًا، ربما لن أترشح مجددًا، وليس حلمي أن أتولى رئاسة الزمالك".

وأضاف:"كنت مسؤولًا عن كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، وحققنا خلال هذه الفترة بطولتين للدوري وكأس".

وعن العمل بالإدارة:"عندما كنا في مجلس الإدارة، كنا نتخذ قرارات منسجمة مع اللوائح، ونعاقب من يخطئ لتعليم الأجيال الجديدة أهمية الالتزام بالقواعد".

وأتم حديثه قائلاً:"كنت أتعامل مع اللاعبين بحب واحترام، لكنني كنت حازمًا عندما يتعلق الأمر بالخطأ، الإدارة يجب أن تكون لها رد فعل واضح للحفاظ على النظام والانضباط".

والجديد بالذكر أن فاروق جعفر درب العديد من الأندية وعلى رأسهم الزمالك، المصري البورسعيدي، طلائع الجيش، الداخلية.