شبيه مبابي وأليسون يظهرون رفقة نجم أرسنال السابق (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الأشخاص، الذين يشبهون عدد من نجوم كرة القدم، خلال تواجدهم مع النجم الجابوني بيير أوباميانج لاعب فريق القادسية السعودي.

وظهر عدد من الذين يعرفون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتشابه مع نجوم كرة القدم، وبالأخص الثنائي"شبيه أليسون بيكر، شبيه فان دايك"، رفقة النجم الجابوني كليان مبابي، خلال ممارستهم كرة القدم معًا.

ويذكر أن النجم الجابوني بيير أوباميانج، انتقل إلى فريق القادسية السعودي، في يوليو 2024 قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

وشارك أوباميانج رفقة القادسية السعودي خلال الموسم الحالي، في 14 مباراة تمكن خلالهم من 7 أهداف.

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