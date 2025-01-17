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كتب - محمد عبد الهادي:

تصدر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، حديث الوسط الرياضي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلن تمديده تعاقده مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2034.

أبرز 10 معلومات عن إيرلينج هالاند وصديقته

- وُلد إيرلينج هالاند في 21 يوليو 2000 في مدينة لارفيك بالنرويج.

- بدأ هالاند مسيرته الاحترافية في نادي براين النرويجي قبل أن ينتقل إلى مولده في 2017.

- في 2019، انتقل هالاند إلى ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث بدأ يحقق شهرة واسعة بتسجيله العديد من الأهداف في دوري الأبطال.

- في 2020، انضم هالاند إلى بوروسيا دورتموند الألماني، حيث استمر في التألق وتسجيل الأهداف بشكل لافت.

- في صيف 2022، انتقل هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل حوالي 60 مليون يورو.

- سجل هالاند 111 هدفًا مع مانشستر في 126 مباراة مع الفريق.

- توج هالاند بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر.

- يحصل هالاند بموجب العقد الجديد مع مانشستر على راتب أسبوعي يُقدر بـ850 ألف جنيه إسترليني، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

- تعد إيزابيل هوجسينج، صديقة هالاند، عارضة أزياء نرويجية تبلغ من العمر 23 عامًا.

- ظهرت إيزابيل لأول مرة في وسائل الإعلام خلال احتفالات مانشستر سيتي بعد فوزهم بدوري أبطال أوروبا في يونيو 2023.

- تُعتبر إيزابيل من أبرز الشخصيات في عالم الموضة والجمال في النرويج، ولها حضور قوي في صناعة الأزياء.