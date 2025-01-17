أبرز 4 معلومات عن إبراهيم عادل وزوجته وناديه قبل بيراميدز وعائلته

عاد إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إلى اهتمامات نادي خيتافي الإسباني مرة آخرى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية خلال الساعات الماضية، أن خيتافي جدد مفاوضاته مع إدارة نادي بيراميدز لضم عادل، خلال الفترة الحالية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 150 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مبلغ 2 ونصف مليون دولار.

نشأة إبراهيم عادل

وولد إبراهيم عادل علي محسن، في 23 إبريل عام 2001، بمدينة بورسعيد لأسرة متوسطة.

ولا يوجد الكثير من المعلومات عن أسرة اللاعب صاحب ال 23، بشكل خاص والده ووالدته.

زوجة إبراهيم عادل

وقام إبراهيم عادل في أغسطس من العام الماضي 2024، بعقد قرانه، على فتاة تدعى سلمى حجازي.

وحفل عقد القران، أقيم يوم 27 أغسطس 2024، وسط أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد العائلة فقط.

وأعرب إبراهيم عادل عن سعادته الكبير عقب عقد قرانه، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "وسالت ربي يوماً حظاً جميل فأهداني اياكي الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم بحمد الله عقد قراني".

ويذكر أن عادل، كان قد احتفل بحفل خطوبة يوم 31 يوليو من العام قبل الماضي 2023.

أين كان يلعب إبراهيم عادل قبل بيراميدز؟

وبدأ صاحب ال 23 عامًا مشواره في كرة القدم من بوابة نادي المريخ البورسعيدي، حينما كان يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي.

وسرعان ما لفت تألق عادل مع المريخ البورسعيدي، أنظار الكثير من الأندية، حتى نجح بيراميدز في ضم اللاعب عام 2018، مقابل مليون 200 ألف جنيه مصري، مع نسبة إعادة بيع تصل إلى 20%.

أرقام إبراهيم عادل لاعب بيراميدز

وفي يونيو من عام 2019، تم تصعيد إبراهيم عادل إلى الفريق الأول بنادي بيراميدز، ليبدأ صاحب ال 23 عامًا في رحلة تألق كبيرة مع الفريق.

وشارك منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبيراميدز، في 146 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 39 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة، في كافة البطولات.

ونجح إبراهيم عادل في التتويج ببطولة كأس مصر مع بيراميدز، موسم 2023-2024، ليتوج بالبطولة الأولى والوحيدة له حتى الأن.

وعلى المستوى الدولي، شارك عادل في 14 مباراة رفقة الفراعنة، نجح خلالهم في تسجيل هدفين.