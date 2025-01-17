ولد لاعب مان يونايتد الحالي، أماد ديالو في أيبدجان، ساحل العاج، لكنه مر برحلة طويلة قبل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز. هنا نستعرض أبرز المعلومات عنه، تحت عنوان، من هو اللاعب أماد ديالو؟

بلد أماد ديالو

انتقل ديالو مع عائلته في صغره، واستقر معهم في منطقلة إميليا، وهناك بدأ ممارسة كرة القدم، مع نادي هواة المحلي، بوكا باركو.

لفت ديالو انتباه الكشافة بموهبته، فانضم إلى نادي أتالانتا عام 2015، وتنقل بسرعة في الفئات العمرية الأكبر، وعندما وصل 16 عامًا، تدرب مع نادي الفريق الأول، ووقتها قيل عنها وفقا لموقع مان يونايتد الرسمي: "هناك مدافعون في الفريق الأول لم يمكنهم إيقافه في التدريبات، كان يلعب مثل ميسي، لعب في مركز الجناح، أو صانع لعب، لكنه اعتاد أن يبدأ في مركز 10".

في عام 2019، بدأ مع نادي أتالانتا في مباراة فوزهم على أودينيزي 7-1، وأحرز الهدف السابع، وعمره 17 عامًا و109 يوما فقط، ليكون أول لاعب ولد في سنة 2002 يسجل في الدوري الإيطالي، كما أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في مباراة رسمية الدوري الإيطالي.

لعب في مبارتين في موسم 2019-2020، وسافر مع أتالانتا ليخوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تواريخ انضمام أماد ديالو إلى الأندية

في 5 أكتوبر 2020 انتقل ديالو إلى نادي مان يونايتد.

شارك في مبارتين مع فريق تحت 23 عاما، وظهر لأول مرة مع اليونايتد ضد ريال سويسداد في دور 23 من الدوري الأوروبي وأحرز هدفه الأول مع اليونايتد ضد ميلان في الدور الثاني من المسابقة.

وقضى فترته الأولى من موسم 2021-2022 معارا إلى نادي رينجرز، وسجل بعد أقل من 5 دقائق معهم هدفا في كاونتي.

وشارك في فترة إعارته في 13 مباراة وسجل 3 أهداف، لينضم بعدها إلى نادي سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة.

ديانة أماد ديالو

يعتنق لاعب مان يونايتد الإسلام، حيث ظهر في مقطع فيديو يتلو آيات من القرآن الكريم.

إحصائيات أماد ديالو

شارك في 51 مباراة مع مان يونايتد، سجل 12 هدفا وصنع 9 أهداف

شارك مع أتالانتا تحت 20 عاما في 46 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع 15

شارك مع سندرلاند في 42 مباراة سجل 14 هدفا وصنع 4

شارك مع أتالانتا تحت 17 عاما في 41 مباراة أحرز 23 عاما وصنع 6

شارك مع مان يونايتد تحت 21 عاما في 5 مباريات وسجل 6 وصنع 4

وفي الموسم الحالي، شارك مع اليونايتد في 19 مباراة، أحرز 6 اهداف، وصنع6 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب 6 مباريات في دوري أوروبا حتى الآن، سجل 2، لم يصنع.