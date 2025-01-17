مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

البحرين

- -
19:00

مصر

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

نيس

جميع المباريات

إعلان

زوجة إسلام محارب تهنئه بعيد ميلاده واللاعب يرد

04:30 ص الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (6) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    إسلام محارب وزوجته (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرصت سهام محمد زوجة لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي إسلام محارب، على تهنئة اللاعب بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت سهام العديد من الصور لها رفقة محارب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبين طاب العمرُ بك وطبت أنت لي عمراً حتي المشيب وكل عام وانت الأغلى".

ورد إسلام محارب على تهنئة زوجته، حيث كتب: "وانتي طيبه يا روح قلبي متحرمش منك ولا من وجودك أبدًا، ربنا يخليكي ليا يا حب العمر".

ويذكر أن إسلام محارب شارك في 6 مباريات رفقة فريق طلائع الجيش في الموسم الحالي، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

"بعد ثلاثية الحرس".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

إسلام محارب إسلام محارب لاعب الأهلي السابق إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش إسلام محارب وزوجته زوجة إسلام محارب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اضطراب الملاحة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: غيرنا مسار المفاوضات وبايدن لم يفعل شيئا