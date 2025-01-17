حرصت سهام محمد زوجة لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي إسلام محارب، على تهنئة اللاعب بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت سهام العديد من الصور لها رفقة محارب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبين طاب العمرُ بك وطبت أنت لي عمراً حتي المشيب وكل عام وانت الأغلى".

ورد إسلام محارب على تهنئة زوجته، حيث كتب: "وانتي طيبه يا روح قلبي متحرمش منك ولا من وجودك أبدًا، ربنا يخليكي ليا يا حب العمر".

ويذكر أن إسلام محارب شارك في 6 مباريات رفقة فريق طلائع الجيش في الموسم الحالي، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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