ستورى نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وكهربا.. لاعب الزمالك يدعم غزة.. احتفال زيزو وشيكابالا

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال احتفاله بتسجيل هدف في مباراة فريقه ضد الرائد.

وحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأمريكي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما نشر النحم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، صورة عبر حسابه على "إنستجرام".

وشارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالفريق محمود كهربا وعلق عليها "سندي".

كما نشر أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك، صورة تجمعه نع زميله بالفريق محمود شيكابالا خلال احتفاله الأيقوني في مباراة حرس الحدود بالدوري.

وشارك اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور نحم ريال مدريد، متابعيه بصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب الزمالك المعار بالدوري السويدي بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام يدعم غزة.

ونشر اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له رفقة الفريق خلال مباراة حرس الحدود.

وحرص بوكايا ساكا نجم فريق آرسنال على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مهنئا فريقه بالفوز على توتنهام.

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