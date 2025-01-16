كتبت-هند عواد:

تسببت الخلافات المالية في اقتراب رحيل أكرم توفيق عن صفوف النادي الأهلي، وأشارت صحيفة العرب القطرية إلى أن اللاعب وقّع على عقود انتقاله إلى الشمال القطري خلال الساعات الماضية.

وهنا نستعرض قصة 3 لاعبين رحلوا عن الأهلي بسبب الخلافات المالية

مفاوضات أكرم توفيق مع الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل فشل مفاوضات الأهلي مع أكرم توفيق، وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مطالب أكرم المادية والأرقام التي يطلبها بعيدة جدًا عن إمكانيات الأهلي".

ولا يُعد أكرم توفيق اللاعب الوحيد الذي تسببت الخلافات المالية في رحيله عن الأهلي، فقد سبقه رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي وأحد أبناء القلعة الحمراء. ففي صيف 2016، خرج اللاعب في رحلة احتراف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، ثم هيديرسفيلد تاون، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي عام 2019 على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

رحيل رمضان صبحي من الأهلي

وبعد سلسلة من المفاوضات بين الأهلي وهيديرسفيلد تاون لضم رمضان صبحي، أعلن النادي الأحمر الموافقة على شراء اللاعب مقابل 3.25 مليون جنيه إسترليني، بينما كان اللاعب سيحصل على 18 مليون جنيه في الموسم، لكن في النهاية قرر رمضان صبحي الانتقال إلى بيراميدز.

رحيل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز من الأهلي

وكان أحمد فتحي اللاعب التالي الذي رحل عن الأهلي بسبب الخلافات المادية، حيث أعلن بيراميدز التعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأحمر ورفضه تجديد التعاقد. ولحق شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، بالثنائي في الفريق السماوي.

خروج عبد الله السعيد من الأهلي

وكان عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق والزمالك الحالي، من أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الأهلي بعد فشل المفاوضات المالية. إذ وقّع اللاعب للأبيض عام 2019 مقابل 40 مليون جنيه، لكن بعد تداول صور اللاعب بقميص الأبيض، تمكن الأهلي من حل أزمته وحصل على توقيعه لتجديد التعاقد، قبل أن يتم عرضه للبيع.