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احتفالات غريبة.. إيتو العجوز يرد على جوزيه مورينيو

09:56 م الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صامويل ايتو
  • عرض 5 صورة
    صامويل ايتو
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    صامويل إيتو
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    المهاجم الكاميروني صامويل إيتو
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كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة. وهنا احتفال صامويل إيتو الغريب

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال الكاميروني صامويل إيتو لاعب تشيلسي السابق، الذي مثل وكأنه رجلا عجوزا بعد هدفه في شباك توتنهام، بالدوري الإنجليزي عام 2014.

احتفال صامويل إيتو الغريب

قبل مباراة تشيلسي وتوتنهام، قال جوزيه مورينيو مدرب البلوز في لقاء عبر قناة "Canal Plus": "مشكلة تشيلسي تكمن في احتياجه إلى مهاجم. أنا لدي إيتو ولكن عمره 32 أو ربما 35 عاما من يدري؟".

صامويل إيتو يرد على مورينيو

في مباراة تشيلسي وتوتنهام، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي 2014، افتتح إيتو التسجيل لصالح توتنهام، في الدقيقة 56 من أحداث المباراة، واستغل خطأ مدافع المنافس، وبعد التسجيل اتجه إلى الراية الركنية، واحتفل على طريقة الرجل العجوز الذي يستند على عكازه.

احتفال صامويل إيتو الغريب جوزيه مورينيو تشيلسي توتنهام
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