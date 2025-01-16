اصطحب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابنته "كتاليا" لمران القلعة الحمراء اليوم استعداداً لمواجهة أورلاندو بايرتس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة لإمام مع كتاليا وهو يحمل "الببرونة" لها.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد الفريق الكروي بالأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.