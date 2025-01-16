كتب- نهى خورشيد:

لم تستقر حياة فاروق جعفر العاطفية في البداية، بسبب الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها أي لاعب في مشواره الناجح في كرة القدم. وتحدث ملك النص لمصراوي في الفصل الثامن عن حياته الزوجية السابقة، وعلاقاته بالزوجة الحالية.

كم مرة تزوج فاروق جعفر؟

وقال في تصريحات لمصراوي:"تزوجت ثلاث مرات، في الزواج الأول، كانت الحياة مستقرة في البداية، لكن الأمور تعقدت بيننا لاحقًا".

واضاف:"أما في الزواج الثاني، كنت أعيش حياة جيدة ومستقرة، لكن لم أتمكن من الاستمرار" لكن ما عرفناش نكمل".

وتابع ملك النص:" كانت الحياة مليئة بالضغوط في ذلك الوقت، رغم أن الظروف المادية كانت جيدة "وربنا فاتحها عليا" ، إلا أن العاطفة لم تعد الأولوية "نمرة واحد"، عندما تكون العاطفة هي الأولوية، "بيكون البيت حلو وجميل".

زوجة فاروق جعفر

وواصل حديثه:"أما زواجي الثالث، مع زوجتي الحالية، فهي تفهمني جيدًا وتقرأني دائمًا تفعل ما يريحني، وهذا هو الأهم "بتريحني في كل حاجة".

وأكمل:"أهم ما يجب أن تفعله المرأة هو أن تهتم بزوجها وببيتها وأولادها، وليس أن تكون الضغط على الرجل هو أساس العلاقة، " أهم حاجه في الست أنها تخاف على الراجل".

وواصل نجم الزمالك الأسبق:"ليس كل امرأة لديها أطفال يجب أن تمارس ضغوطًا على زوجها، في البداية، لم تكن ظروفي المادية الأفضل، لكن الله أكرمنا بعد ذلك وأصبحت الأمور أفضل، أدعو الله أن نستمر في حياتنا المستقرة دون مشاكل".

وأتم حديثه قائلا:"زوجتي هادئة، تستمع لي، تفكر بعقلانية، ومثقفة، تعرف كيف تتعامل معي، وأنا مرتاح معها، "لو مش مستريح كنت هقول أنا مش مستريح معاها وهي تعباني ولكن أنا بتكلم بأمانة يعني".