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حياة كريستيانو رونالدو وجورجينا تثير فضول متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى كلاهما بأرقام كبيرة على حساباتهم الخاصة.

نستعرض هنا أبرز المعلومات والتفاصل عن حياة النجمان، جورجينا ورنالدو.

حياة كريستيانو رونالدو وجورجينا

متى بدأت علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو؟

التقى الزوجان في عام 2017، في متجر جوتشي بمدريد، وقتما كانت تعمل مساعدة مبيعات.

وكانت تعمل جورجينا في متجر جوتشي، ولم يتوقع رونالدو أنه سيقع في حبها، قال في حلقة "أنا جورجينا" على نيتفليكس: "لم أتوقع ذلك بصراحة، لكن بعد فترة شعرت أنها امرأة حياتي".

أما الأرجنتينية، قالت، إنه لفت انتباهاها بطوله وبنيته وأناقته، مضيفة: "كنت أرتجف أمامه، لكن كانت هناك شرارة".

وتطورت العلاقة بينهما ببطء وظهرا معًا في الأماكن العامة في أواخر عام 2016.

وأعلن الزوجان عن علاقتهما رسميًا بداية عام 2017، أثناء ظهورهما في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكان رفقتهما ابنه كريستيانو جونيور.

بعد قضاء تسع سنوات في إسبانيا، انتقل رونالدو إلى أندية أخرى، أولها نادي يوفنتوس الإيطالي عام 2018، وانتقلت معه إلى هناك، ونشرا صورة عائلية معاً، وظهرت فيها مرتدية قميص يوفنتوس الإيطالي.

وقبل لقائها رونالدو كانت تعمل مربية أطفال في بريستول بإنجلترا، وتكسب 120 جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأثناء عملها مربية أطفال، حصلت على دروس في اللغة الإنجليزية والرقص.

وكان والد جورجينا مدربا لنادي جاسيتانو الإسباني لكرة القدم، ووالدتها آنا، ربة منزل.

كريستيانو وجورجينا في السعودية

انتقل رونالدو وجورجينا إلى المملكة العربية السعودية بعدما وقع لنادي النصر السعودي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 200 مليون يورو. وأصبحت وجه دعائي لعطور السعودية الشهيرة لافيرن.

كم عدد الأطفال البيولوجيين لرونالدو من جورجينا؟

يعيش الأرجنتينة والبرتغالي مع 5 أطفال، الأول كريستيانو جونيور لم يكشف نجم النصر السعودي عن والدته حتى الآن، وقال في تصريحات سابقة، إنه سيكشفها له بعدما يبلغ 17 عامًا إذ رغب في ذلك.

وفي يونيو 2017، رحب الزوجان بتوأم، ماتيو وإيفا عن طريق أم بديلة (بيولوجية)، وأنجبت ابنتهما آلانا مارتينا.

وتوفى لهما صبي أثناء الولادة، بينما نجت الفتاة بيلا.

في عام 2021 انتشرت شائعات حول خطبتهما، حيث ظهرت مرتدية خاتمًا في إحدى صورها.

هل كريستيانو متزوج جورجينا؟

ولم يتزوج الثنائي قانونًا حتى الآن، وعندما سُئلت عارضة الأزياء الشهيرة عن الزواج؟، قالت في مسلسها الوثائقي من إنتاج نيتفليكس: "بالطبع، سأفعل".

ورد رونالدو، بأنه يشعر بنفس الأمر، وأكد ذلك في مقابلته مع المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، حيث قال، إن الزواج ضمن خططه، ويرغب إنجاز ذلك في المستقبل.

كما قال في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "عندما لا أتدرب في النادي، أحب التدريب مع زوجتي في المنزل، لأننا نحفز بعضنا البعض".