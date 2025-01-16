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تأتي العائلة أولا في حياة أي رياضي، فهم الدعم والسند الحقيقي له في مشواره، وأبناء وإخوة فاروق جعفر هم رقم واحد في حياته، فهو يسعى دائماً طوال مشواره الكروي إسعادهم وتحقيق نجاحات عديدة تجعلهم فخورون بتألقه.

وفي الفصل السابع، تحدث جعفر لمصراوي عن أهمية أشقائه في حياته، ونصيحته لأبنائه.

إخوة فاروق جعفر

وقال لمصراوي:"إخوتي "فوق رأسي"، فهم ما تبقى لي في هذه الحياة، "مافيش حاجة باقية ليا غير أخواتي" كنا إخوة كثيرين، ولكن توفي منهم حوالي ستة".

وأضاف:"لا زلنا نحافظ على بيت والدتنا حتى الآن، ونلتقي هناك باستمرار في المنيرة، إخوتي لهم الأولوية في حياتي، قبل أي شخص، وقبل بيتي وزوجتي. إذا احتاجوا شيئًا، فهم رقم واحد في حياتي".

ويعتبر فاروق هو الشقيق التاسع بين 11 أخاً وأخت، وسبق وروي شقيقه سمير لمصراوي عن حياة ملك النص وبدايته في المنيرة، بجانب مشواره البارز مع الزمالك، لقراءة الحوار.. اضغط هنا

أبناء فاروق جعفر

وعن أبنائه قال:"نفسي يسمعوا كلامي بس" الأم، مهما كانت ذكية ومتعلمة ومثقفة، لا تعرف كل شيء؛ في النهاية، البيت هو للأب".

وواصل:"لقد بدأت من الصفر، وهذه الكلمة تحمل معانٍ كثيرة، مررت بظروف صعبة ومعقدة، ولكنني اجتزتها كلها، لذلك، من الطبيعي أن يستمع الأبناء إلى والدهم"..

والجدير بالذكر أن أبناء فاروق جعفر هم أحمد وسيف، الأول كان يعمل مراسلاً في قناة أون تايم سبورت. فيما يسير سيف على نهج والده، ويعتبر حالياً لاعب كرة قدم في صفوف نادي الزمالك، ولم يشارك مع الفارس الأبيض حتى الآن منذ بداية الموسم.

وشارك سيف مع الفارس الأبيض 48 مباراة سابقة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، فيما لعب مع بيراميدز في مشواره الموسم الماضي 4 لقاءات فقط