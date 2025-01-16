كتب- محمد خيري:

تعاطف ودعم كبير، قام به النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، تجاه الشعب الفلسطيني، منذ بداية حرب الإبادة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أن تم الإعلان عن الاتفاقية على وقف إطلاق النار. ونستعرض هنا أبرز مواقف لـ محمد أبوتريكة تجاه القضية الفلسطينية

أبرز 3 مواقف لـ محمد أبوتريكة تجاه القضية الفلسطينية

"أبو تريكة"، في بداية الأزمة، ابتعد تماما عن تحليل المباريات، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، تضامنا مع القضية وبعدها عاد برسالة قوية قائلا: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الذي يقول على نفسه حر، كيف يكون حرًا؟".

أكمل: "هذه هي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، وأنتم تصمتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".

قميص أبو تريكة تعاطفًا مع غزة

ليست هذه هي المرة الأولي التي يتضامن "أبوتريكة" بكل قوة مع الشعب الفلسطيني وبشكل خاص مع قطاع غزة ولعل أشهر ما قام به هو التعاطف الذي لاقى رواجًا وانتشارًا واسعًا حينما رفع قميصه وظهرت تحته عبارة "تعاطفًا مع غزة" في لقاء المنتخب المصري مع نظيره السوداني في كأس الأمم الأفريقية عام 2008.

لافتًا للمعاناة التي يعانيها سكان القطاع نتيجة للعدوان الغاشم في ظل عدم انتشار الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة واعتماد الجميع في معرفة الأخبار على الوسائل التقليدية.

ثوفي ذلك التوقيت قال "أبو تريكة ردا على العقوبات التي تعرض لها، أنه أوصي حينما يتم تكفينه عند موته بأن يكون هذا القميص، الذي رفعه في اللقاء ضد المنتخب السوداني والذي يحمل عبارة "تعاطفًا مع غزة" موجود معه داخل كفنه وأن يُدفن وهو معه.

تصريح أبو تريكة بعد اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة

وأخيرا مع تزامن الإعلان عن الوصول لاتفاقية وقف إطلاق النار، قال "أبو تريكة" أثناء ظهوره في الاستديو التحليلي لمباراة أرسنال وتوتنهام: " قبل الخوض في المباراة، تحية وسلام لأهل غزة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مفيش حد له فضل عليكم غير ربنا سبحانه وتعالي، النهاردة يوم من أيام الله، انتم فوق راسنا، ربنا يجازي صبركم".

وأضاف:" "علمتونا الكتير، الصبر والثبات، انتوا حقكم علينا كبير أوي، طوال الـ 467 يوم الواحد كان بيدعيلكم، عمري ما نسيتكم، انتم أهل شجاعة وإخلاص، أنا بحكبم وربنا يجمعنا لو مش في الدنيا يبقي في الآخرة".