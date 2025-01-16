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أول تعليق من أكرم توفيق على فيديو أغضب جمهور الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

يعد أكـرم توفيق واحدًا من أبرز اللاعبين المصريين في السنوات الأخيرة، حيث برز كركيزة أساسية في تشكيلة النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بسبب قدراته البدنية والمهارية التي جعلته لاعبًا متعدد الاستخدامات يمكنه المشاركة في أكثر من مركز بالملعب.

ويمر اللاعب في الفترة الحالية، بأزمة، أبرزها انتهاء عقده مع الأهلي وفشل المفاوضات لتمديد التعاقد حتى الآن، بجانب تلقيه عرضًا كبيرا من نادي الشمال القطري.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن لاعب الأهلي الحالي ومنتخب مصر

ما هي بلد أكرم توفيق؟

ولد أكرم في مركز كفر صقر محافظة الشرقية، بمصر عام 1997، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي إنبي، حيث أظهر موهبته منذ سن مبكرة و لفت الأنظار إلى قدراته كلاعب خط وسط دفاعي يتمتع بقوة التحمل والاندفاع البدني.

في عام 2016، انضم أكـرم إلى النادي الأهلي.

من هم إخوات أكرم توفيق

نشأ أكرم، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وسط عائلة كروية، حيث يكبره اثنين لهما تاريخ طويل في الكرة المصرية، هما أحمد وعبدالعزيز.

حيث لعب أحمد توفيق لعدة أندية مصرية مثل الزمالك وبيراميدز، بينما عبد العزيز توفيق كان لاعبا بارزا في صفوق طلائع الجيش.

زوجة أكرم توفيق الأولي

تزوج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، لأول مرة في عام 2020 من السيدة سميرة عبد الكريم، ورُزقا بطفلين.

قبل أن يعلن في سبتمبر 2024، زواجه الثاني من صانعة المحتوى هدير أبو نار، مما أثار تفاعلات واسعة من رواد السوشيال ميديا.

رد فعل زوجته الأولى تمثل في حذفها لجميع الصور التي تجمعها به من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبقاء على صورها مع أطفالهما فقط.

زوجة أكرم توفيق الثانية

هدير أبو نار، هي الزوجة الثانية لأكرم، وهي صانعة محتوى معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُلقب بـ"نفرتيتي".

درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة طنطا، وشاركت في بعض الأعمال الدرامية مثل "دايما عامر" و"الكبير أوي" الجزء السادس.

راتب أكرم توفيق مع الأهلي

مع اقتراب نهاية تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي، شهدت الفترة الماضية جلسات مكثفة من قبل المسؤولين داخل القلعة الحمراء، لاقناعه بتمديد تعاقده والاستمرار بقميص المارد الأحمر.

حيث عرضت إدارة النادي الأهلي رفع قيمة عقد اللاعب إلى 60 مليون جنيه في 5 مواسم، ولكن المفاوضات تسير في طريقها للفشل، حتى الآن.

ويتقاضى أكرم مع النادي الأهلي راتب يتراوح من 4 مليون ل 7 منذ عودته للنادي الأهلي، ويسعي اللاعب لوضعه ضمن الفئة الأولي للرواتب في الفريق.

مفاوضات الشمال القطري

تلقي أكرم عرضًا رسميًا من نادي الشمال القطري للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بمقابل مادي مرتفع.

حيث عرض نادي الشمال على اللاعب عقدا بقيمة مليون دولار في الموسم مع زيادة سنوية بعد مدته ثلاثة مواسم بحيث يصل مجموع ما سيتقاضاه ما يقارب ثلاثة مليون دولار ونصف أي يقترب من 200 مليون جنيه.

بطولاته مع الأهلي

حقق لاعب النادي الأهلي العديد من البطولات والإنجازات المحلية والعالمية مع فريقه منذ انضمامه للقلعة الحمراء، حيث تمكن من الفوز ببطولة الدوري المصري 5 مرات ولديه 3 ألقاب من السوبر المصري، و 4 ألقاب كأس مصر.

وحصد مع الأهلي 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولقب كأس مصر في موسم 21-2022.

كما توج بلقب أمم أفريقيا تحت 23 سنة في موسم 2019.

محطات صعبة في مسيرته الكروية

مر اللاعب أكرم توفيق بالعديد من اللحظات الصعبة في مسيرته الكروية، أبرزها الإصابة بالرباط الصليبي مرتين، إحداهما خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021، هذه الإصابة شكلت نقطة تحول في حياته، حيث اضطر للتوقف لفترة طويلة وإعادة التأهيل بشكل مكثف.

وبعده تعافيه بفترة قصيرة وعودته للملاعب، أصيب مرة أخري بالرباط الصليبي خلال مشاركته في مران الأهلي، لتضربه لعنة الاصابات بالصليبي مرتين في نفس العام مما كان له أثرا سلبيًا في تعطل مسيرته في كثير من الفترات ولكنه عاد للملاعب مرة أخري بعد رحلة طويلة من التأهيل.