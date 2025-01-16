أول تعليق من أكرم توفيق على فيديو أغضب جمهور الأهلي

أول تعليق لإمام عاشور بعد ثنائيته في الجونة

كتب - يوسف محمد:

علق أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، على الفيديو المنتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أثار غضب جمهور النادي الأهلي، عقب مباراة الأهلى والجونة فى بطولة الدوري المصري.

وكتب توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "توضيح بسيط للفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، أنا عمري ما أقول على الجمهور اللي وقف في ضهري وصنع اسمي كلمة وحشة، لا أقدر في يوم أعادي الجمهور لأنه صاحب الفضل بعد ربنا، على وجود اسم أكرم توفيق".

وأضاف: "وبالنسبة للشخص اللي ظهر معايا ردي عليه، بسؤال هتزعل، الله على ما أقول شهيد".

وانتشر مقطع فيديو، خلال الساعات الماضية، لأحد الجماهير يقول لتوفيق عقب نهاية مباراة الجونة، جمهور الأهلي هيزعل منك، ليرد عليه يزعل "يزعل".

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