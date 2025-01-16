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ستوري نجوم كرة القدم.. السولية وأكرم توفيق.. محمد عبد المنعم يهنئ زيزو.. بيرسي تاو في مران قطر

01:47 ص الخميس 16 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

كما شارك عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالفريق أكرم توفيق.

وهنأ محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي، زميله بمنتخب مصر أحمد سيد زيزو، بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمع بينهما.

وحرص أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق بيرسي تاو.

وقام محمد عبد المنصف حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بتهنئة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر بيرسي تاو لاعب قطر القطري، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

كما نشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام الجونة أمس.

وشارك أشرف داري لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور له رفقة مجموعة من أصدقائه.

وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ستوري نجوم كرة القدم بيرسي تاو محمد عبد المنعم أحمد سيد زيزو عمرو السولية
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