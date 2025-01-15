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أول تعليق من ابنة جوارديولا عقب انفصال والديها

11:07 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    جوارديولا وزوجته في الأهرامات
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا (13)
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    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا
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    ماريا جوارديولا (26)
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    ماريا جوارديولا (29)
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    ماريا جوارديولا (27)
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    ماريا جوارديولا (28)
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    ماريا جوارديولا (32)
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    ماريا جوارديولا (30)
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    ماريا ابنة بيب جوارديولا
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    ماريا ابنة بيب جوارديولا
  • عرض 25 صورة
    ماريا ابنة بيب جوارديولا
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    ماريا جوارديولا
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    ماريا جوارديولا (24)
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    ماريا جوارديولا (12)
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    ماريا جوارديولا (25)
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كتب_ محمد عبدالهادي:

تحدثت ماريا جوارديولا، ابنة المدرب الشهير بيب جوارديولا، عن انفصال والديها بعد علاقة استمرت 30 عامًا، رغم الحب الذي جمع بينهما طوال هذه الفترة.

تعليق ماريا ابنة جوارديولا على انفصال والديها

في تصريحات لها لمجلة "فانيتي فير"، قالت ماريا: "لقد أتاح لي متابعة والدي حول العالم لحضور المباريات فرصة لتكوين ذكريات مميزة وجمع عائلتنا معًا".

وأوضحت ماريا أنها ممتنة للتجارب التي خاضتها، رغم التحديات التي رافقتها أحيانًا، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها سهلا عليها وعلى إخوتها الانتقال المستمر بين المدن وأتاحا لهم الاستفادة من الفرص التي قدمت لهم.

نشأت ماريا، التي تبلغ من العمر 24 عامًا ولديها شقيقان أصغر منها هما ماريوس (22 عامًا) وفالنتينا (17 عامًا)، في ظل تنقلات متواصلة بسبب مهنة والدها.

من جانبها، أفادت صحيفة "دايلي ميل" أن السبب الرئيسي للانفصال يعود إلى أن بيب جوارديولا كان "مدمن عمل تمامًا"، مما أثر على علاقته بشكل كبير مع زوجته حتي قررا الانفصال.

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