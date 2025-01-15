كتب- نهى خورشيد:

شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأول صورة بعد تسجيله هدفين في شباك الجونة.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة الشنكار الذي خاض به مباراة الجونة وعليه صور له مع زوجته وابنته "كتاليا"، فيما حمل حذائه اسم "كوكو" وهو تدليل ابنته.

وحقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي، فوزاً على الجونة بثنائية إمام عاشور فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.