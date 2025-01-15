أول تعليق لإمام عاشور بعد ثنائيته في الجونة

كتب- نهى خورشيد:

حرصت هدى زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاحتفال بوقف إطلاق النار في غزة على طريقتها الخاصة.

ونشرت هدى مجموعة من الصور والمقاطع عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الأولي عن أنباء وقف إطلاق النار، والثانية فيديو الإعلان مع تعليق:"الله وأكبر والحمدلله".

يذكر أنه تم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين دولة الاحتلال الصهيوني وحماس، إذ قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة: "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة".