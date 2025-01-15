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زوجة أحمد سيد زيزو تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة

10:09 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    زيزو وزوجته مع درع الدوري المصري
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    زيزو وزوجته مع إسلام سعد وزوجته يتوسطهما الفنان محمد رجب
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    زيزو وزوجته
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    اللاعب أحمد سيد زيزو وزوجته
  • عرض 13 صورة
    زيزو وزوجته وابنته 3
  • عرض 13 صورة
    زيزو وزوجته
  • عرض 13 صورة
    زوجة زيزو خلال الحفل
  • عرض 13 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 13 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 13 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 13 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 13 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
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كتب- نهى خورشيد:

حرصت هدى زوجة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاحتفال بوقف إطلاق النار في غزة على طريقتها الخاصة.

ونشرت هدى مجموعة من الصور والمقاطع عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الأولي عن أنباء وقف إطلاق النار، والثانية فيديو الإعلان مع تعليق:"الله وأكبر والحمدلله".

يذكر أنه تم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين دولة الاحتلال الصهيوني وحماس، إذ قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة: "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة".

زوجة احمد سيد زيزو الزمالك وقف إطلاق النار غزة الآن
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