زوجة مصطفى فتحي تحتفي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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زوجة أحمد سيد زيزو تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة

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علقت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وشاركت هبة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من إعلان الصحفيين لوقف إطلاق النار، مع تعليق:"الحمد الله".

وفي سياق منفصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره غزل المحلة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.