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زوجة مصطفى فتحي تحتفي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

09:53 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وزوجته
  • عرض 8 صورة
    مصطفى فتحي
  • عرض 8 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 8 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 8 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 8 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
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علقت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وشاركت هبة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من إعلان الصحفيين لوقف إطلاق النار، مع تعليق:"الحمد الله".

وفي سياق منفصل، حقق الفريق الكروي بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره غزل المحلة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

زوجة مصطفى فتحي وقف وقف إطلاق نار بيراميدز غزة الآن
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