أول تعليق من محمد أبو تريكة على وقف إطلاق النار في غزة

أول تعليق لإمام عاشور بعد ثنائيته في الجونة

علق محمدأبوتريكة على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أثناء ظهوره في الاستديو التحليلي لمباراة أرسنال وتوتنهام: " قبل الخوض في المباراة، تحية وسلام لأهل غزة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مفيش حد له فضل عليكم غير ربنا سبحانه وتعالي، النهاردة يوم من أيام الله، اأتم فوق راسنا، ربنا يجازي صبركم".

وأضاف:" "علمتونا الكتير، الصبر والثبات، انتوا حقكم علينا كبير أوي، طوال الـ467 يوم الواحد كان بيدعيلكم، عمري ما نسيتكم، انتم اهل شجاعة وإخلاص، أنا بحكبم وربنا يجمعنا لو مش في الدنيا يبقي في الأخرة".

يذكر أنه تم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين دولة الاحتلال الصهيوني وحماس، إذ قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة: "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة".