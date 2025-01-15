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أول تعليق من محمد أبو تريكة على وقف إطلاق النار في غزة

09:48 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
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    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
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    محمد أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة 1
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    محمد أبو تريكة 2
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
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    محمد أبو تريكة 3
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    محمد أبو تريكة 4
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    احتفال محمد أبو تريكة
  • عرض 17 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 17 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 17 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 17 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 17 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
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علق محمدأبوتريكة على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أثناء ظهوره في الاستديو التحليلي لمباراة أرسنال وتوتنهام: " قبل الخوض في المباراة، تحية وسلام لأهل غزة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مفيش حد له فضل عليكم غير ربنا سبحانه وتعالي، النهاردة يوم من أيام الله، اأتم فوق راسنا، ربنا يجازي صبركم".

وأضاف:" "علمتونا الكتير، الصبر والثبات، انتوا حقكم علينا كبير أوي، طوال الـ467 يوم الواحد كان بيدعيلكم، عمري ما نسيتكم، انتم اهل شجاعة وإخلاص، أنا بحكبم وربنا يجمعنا لو مش في الدنيا يبقي في الأخرة".

يذكر أنه تم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين دولة الاحتلال الصهيوني وحماس، إذ قال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة: "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية إعلان التوصل لاتفاق بشأن غزة".

محمد أبو تريكة وقف إطلاق نار فلسطين غزة الآن أرسنال ضد توتنهام صفقة برعاية مصرية قطرية أمريكية
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