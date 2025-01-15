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زوجة أكرم توفيق الثانية تحتفل بوقف إطلاق النار في غزة

09:32 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (5)
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (4)
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق بقميص الأهلي
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 12 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (8)
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كتب- نهى خورشيد:

احتفلت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية، بوقف إطلاق النار في غزة.

ونشرت هدير زوجة لاعب الأهلي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو من احتفالات الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

زوجة أكرم توفيق الثانية اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الأهلي هدير أبو نار
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