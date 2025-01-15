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كتب_ محمد عبدالهادي:

كشف على أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة مثيرة شهدتها مسيرة اللاعب عمر مرموش عندما كان مدير قطاع الناشئين بوادي دجلة، والتي كانت على محك الانتهاء قبل بدايتها لولا تدخله لعبور تلك الأزمة.

وتحدث أبو جريشة في تصريحات خاصة لمصراوي:" لما لقيت عمر وعرفت إنه لاعيب صاعد وموهبة كبيرة أصريت إنه ينضم لقطاع الناشئين في النادي، وهو وقتها كان في مدرسة أمريكية وسنه صغير".

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وتابع:" قررت أضمه لناشئين دجلة، لكن والده رفض إنه يسيب الدراسة، خصوصا إن المدرسة كانت صارمة، وهو كان عايزه يركز في المدرسة وإنه مينفعش يسيبها".

وأوضح أبو جريشة:" أنا اتصرفت وسألت والده المهندس خالد عن عمر بيخلص مدرسته إمتى؟، وجبتله مدرب مخصوص يستناه الساعه 4 العصر يشتغل معاه ويدربه لوحده بعد ما يخلص مدرسته وبكده حليت مشكلة والده وخليته يوافق".

واختتم أبو جريشة:" عمر مرموش كان اللاعيب الوحيد وقتها اللي ليه مدرب خاص وبيتدرب لوحده، لإني كنت مؤمن بموهبته ومقتنع إنه هييجي منه علشان كده قلت حرام أسيبه".