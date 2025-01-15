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"أنا تصرفت".. أبو جريشة يكشف لمصراوي سر رفض والد عمر مرموش كرة القدم

08:15 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت1
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    احتفال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش
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    احتفال عمر مرموش (1)_1
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    احتفال عمر مرموش (4)_4
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب آينتراخت
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    عمر مرموش ومصطفى محمد ينتظمان في معسكر منتخب مصر
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    عمر مرموش ومصطفى محمد ينتظمان في معسكر منتخب مصر
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    عمر مرموش مع وادي دجلة (4)
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    عمر مرموش مع وادي دجلة (5)
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    عمر مرموش مع نادي سانت باولي
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش مع شتوتجارت (1)
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    عمر مرموش مع وادي دجلة (3)
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كتب_ محمد عبدالهادي:

كشف على أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة مثيرة شهدتها مسيرة اللاعب عمر مرموش عندما كان مدير قطاع الناشئين بوادي دجلة، والتي كانت على محك الانتهاء قبل بدايتها لولا تدخله لعبور تلك الأزمة.

وتحدث أبو جريشة في تصريحات خاصة لمصراوي:" لما لقيت عمر وعرفت إنه لاعيب صاعد وموهبة كبيرة أصريت إنه ينضم لقطاع الناشئين في النادي، وهو وقتها كان في مدرسة أمريكية وسنه صغير".

والد عمر مرموش يرفض احترافه كرة القدم

وتابع:" قررت أضمه لناشئين دجلة، لكن والده رفض إنه يسيب الدراسة، خصوصا إن المدرسة كانت صارمة، وهو كان عايزه يركز في المدرسة وإنه مينفعش يسيبها".

وأوضح أبو جريشة:" أنا اتصرفت وسألت والده المهندس خالد عن عمر بيخلص مدرسته إمتى؟، وجبتله مدرب مخصوص يستناه الساعه 4 العصر يشتغل معاه ويدربه لوحده بعد ما يخلص مدرسته وبكده حليت مشكلة والده وخليته يوافق".

واختتم أبو جريشة:" عمر مرموش كان اللاعيب الوحيد وقتها اللي ليه مدرب خاص وبيتدرب لوحده، لإني كنت مؤمن بموهبته ومقتنع إنه هييجي منه علشان كده قلت حرام أسيبه".

والد عمر مرموش على أبو جريشة وادي دجلة الإسماعيلي
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