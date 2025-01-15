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15 صورة من احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده

08:10 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (9)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (5)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (4)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (7)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (2)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (16)
  • عرض 15 صورة
    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (3)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (14)
  • عرض 15 صورة
    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (12)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (11)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (10)
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    احتفال أبناء عصام الحضري بعيد ميلاده (13)
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كتب - نهى خورشيد:

احتفل أبناء عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاد والدهم الـ52.

ونشرت شدوى الحضري فيديو احتفالهم بعيد ميلاده مع نجلته الأصغر شايان على أنغام أغنية "كل سنة وأنت طيب"، كما شاركت المتابعين بفيديو أخر له خلال تحية الجمهور له مع تعليق:"البنت طالعة لأبوها".

فيما هنأت شهد والدها بمجموعة من الصور والرسائل المختلفة التي جاءت كالأتي:"سنة سعيدة يا حياتي أنت"، "سنة سعيدة يا أحلى حضري في الدنيا كلها وعقبال مليون سنة وربنا يخليك ليا"، "بحبك"، "أسطورة".

وأخيراً احتفلت شاهندة بوالدها بطريقة خاصة بنشرها فيديو من أبرز صورهما معاُ على أنغام أغنية:"بنت أبويا"، مع تعليق:"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

والجدير بالذكر أن الحضري لديه خمسة أبناء من زوجته صابرين وهم:" شاهندة، شدوي، شهد، ياسين، شايان".

عصام الحضري عيد ميلاد عصام الحضري شدوى الحضري
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