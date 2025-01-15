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ستوري نجوم كرة القدم.. عصام الحضري وزوجته.. دونجا بتصفيفة شعر جديدة.. وأحمد حمدي في تدريبات الزمالك

02:30 ص الأربعاء 15 يناير 2025
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    محمد صبحي ينشر صورته مع نجله
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    عمر صلاح حارس الزمالك السابق
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    عصام الحضري وزوجت
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    عمر جابر من تدريبات الزمالك اليوم
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    يوسف أوباما يحتفل بعيد ميلاد سيد نيمار
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    دونجا ينشر صورته مع والدته
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    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك اليوم
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    ناصر منسي ينشر صورته من تدريبات الزمالك اليوم
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    رمضان صبحي ينشر صورته مع زميله في الفريق أحمد عاطف قطة
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك صورته مع والدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، كما نشر صورته بتصفيفة شعر جديدة.

واحتفل يوسف أوباما لاعب بيراميدز بعيد ميلاد سيد عبدالله نيمار لاعب الزمالك المعار إلى البنك الأهلي، فيما نشر محمد صبحي حارس الأبيض الحالي، صورته مع نجله.

وشارك لاعبو الزمالك، أحمد حمدي، عمر جابر وناصر منسي متابعيهم صورا من تدريبات الأبيض اليوم، فيما نشر رمضان صبحي صورته مع زميله في بيراميدز أحمد عاطف قطة.

ونشر عصام الحضري صورته مع زوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، بتعلق: "ربنا يخليك ليا".

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ستوري نجوم كرة القدم الحضري دونجا الزمالك يوسف أوباما أحمد حمدي
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