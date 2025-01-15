ستوري نجوم كرة القدم.. عصام الحضري وزوجته.. دونجا بتصفيفة شعر جديدة.. وأحمد حمدي في تدريبات الزمالك

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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك صورته مع والدته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، كما نشر صورته بتصفيفة شعر جديدة.

واحتفل يوسف أوباما لاعب بيراميدز بعيد ميلاد سيد عبدالله نيمار لاعب الزمالك المعار إلى البنك الأهلي، فيما نشر محمد صبحي حارس الأبيض الحالي، صورته مع نجله.

وشارك لاعبو الزمالك، أحمد حمدي، عمر جابر وناصر منسي متابعيهم صورا من تدريبات الأبيض اليوم، فيما نشر رمضان صبحي صورته مع زميله في بيراميدز أحمد عاطف قطة.

ونشر عصام الحضري صورته مع زوجته، عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، بتعلق: "ربنا يخليك ليا".

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