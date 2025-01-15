"مراتى وحبيبتى".. لاعب منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

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احتفل لاعب منتخب مصر ونادي المصري، خالد صبحي، بعيد ميلاد زوجته، حيث وجه لها رسالة خاصة.

ونشر خالد صور له مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وعلق: "مراتي وحبيبتي وبنتي كل سنة وانتي معايا وعقبال سنين كتير حلوة وانتي احلى واحده فى الدنيا".

وتواجد خالد صبحي في قائمة المنتخب الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث شارك أمام موريتانيا وبوتسوانا.

يُذكر أن خالد صبحي انتقل لنادي المصري في موسم 2024/25 قادما من سيراميكا كليوباترا.

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