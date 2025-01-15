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تحدث المدير الفني الألماني يورجن كلوب اليوم عن فترة مسيرته مع نادي ليفربول الإنجليزي والنجم المصري محمد صلاح، خاصة تجديد عقده.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن زوجته التي عاصرت فترته في إنجلترا ومنزله الذي عاش فيه ومن خلفه لتدريب النادي.

زوجة يورجن كلوب

لحظة وداع يورجن لجماهير نادي ليفربول بعد انتهاء مسيرته مع النادي الإنجليزي بعد 9 سنوات، كانت زوجته جانبه.

كانت زوجة المدرب الألماني متأثرة للغاية، خاصة أنهما أصبحا من عشاق مدينة ليفربول بعد وصولهما عام 2015.

نشرت صحيفة ليفربول إيكو، صورًا لزوجة الألماني وهي تتحدث مع موظفي النادي في الممر المؤدي إلى الملعب في مباراة الليفر ضد ولفرهامبتون.

في تلك اللحظة، سألها أحد الموظفين، هل انت بخير؟، ردت: "لا، لست بخير أبدًا".

وكان الألماني ذكر أن زوجته لعبت دورًا كبيرًا في استمراره مع نادي الريدز، خاصة بعدما وقع عقدا جديدا عام 2022، وبعد تمديد عقده وقتها، قال، سأستمر حتى عام 2026.

ويقضى كلوب العطلة مع زوجته في مايوركا، أو ألمانيا، بعد مغادرته لنادي الريدز.

وكانت زوجة كلوب قد أثرت عليه بشكل إيجابي أثناء وجوده في ليفربول، حيث قدما تبرعات خلال فترة انتشار وباء كورونا.

ووفقا لصحيفة شبكة سكاي نيوز، قال كلوب أنه سيتلقى دروسا في الرقص والطبخ، مضيفًا: "بعد الأشياء التي أخبرتني بها أولا، يجب أن أتعلم الطبخ ودروس الرقص، وستكون هي المرة الاولى في حياتي التي لا أملك فيها فكرة حقيقية عما سأفعله غير ذلك".

منزل يورجن كلوب

اشترى يورجن منزلا من نجم ليفربول السابق سيتفين جيرارد وبريندان رودجرز. وفقا لصحيفة جارديان الإنجليزية.

وتكون المنزل من 6 غرف نوم، وبعد مغادرة الألماني النادي، تم طرحه للبيع مقابل 4.25 مليون جنيه إسترليني.

ويضم المنزل، صالة ألعاب رياضية وغرفة علاج، كما يمكن مشاهدة المباراة على شاشة ضخمة في غرفة سينما بالمنزل.

ووصف وكلاء العقار الذين يقومون بتسويقه بأنه منزل فريد ومتميز حقًا وفخامته مميزة.

تصريحات كلوب عن صلاح اليوم

وتحدث يورجن عن محمد صلاح اليوم، وقال، بإنه أعظم مهاجم في تاريخ النادي بالعصر الحديث، ويتمنى أن يبقى في الفريق ويجدد عقده.

ويقضى النجم المصري محمد صلاح آخر ستة أشهر في عقده مع الليفر، ويتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا.

عندما كان صلاح تحت القيادة الفنية ليورجن، حققا، الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

وقال كلوب: "آمل أن يبقى في ليفربول، إنه لاعب رائع، إنسان رائع، رياضي متميز، أتمنى أن يبقى معنا في ليفربول".

من هو مدرب ليفربول حالياً؟

وتولى آرني سلوت تدريب ليفربول خلفا للمدير الفني يورجن كلوب.