انفصل بيب جوارديولا عن زوجته كريستينا سيرا بعد زواج دام لمدة 30 عامًا، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الإسبانية.

وكشفت الصحيفة، أن جوارديولا التقى زوجته عام 1994.

ولفتت إلى أن الزوجان يعيشان مفصلين منذ أكثر من 5 سنوات بعد عودتها إلى برشلونة مع إحدى بناتهما الثلاث، فالنتينا، 17 عامًا، بينما ظل بيب في مانشستر.

بيب جوارديولا ينفصل عن زوجته

ولدى بيب وسيرا 3 أولاد، ماريا 24 عامًا، ماريوس 22 عامًا، فالنتينا 17 عاما.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن قرار إنهاء زاوجهما كان في ديسمبر ولم يعلم به إلا المقربين من عائلتهما، وتم التشديد عليهما بعدم الكشف عن الخبر.

وسافرت سيرا إلى إسطنبول في يونيو 2023 بعد فوز مان سيتي على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحقق الثلاثية الشهيرة.

وظهرًا معا أثناء حضورهما بطولة ويمبلدون في إنجلترا في شهر يوليو.

وفي وقت سابق تحدث بيب عن زوجته، ففي يناير 2024، قال: "زوجتي هي الأفضل في العديد من الأشياء، خاصة الموضة، ترشدني دومًا إلى ارتداء أفضل الأزياء، وتقول لي عادة أنا ذكية بما يكفي لأعرف متى يكون الناس أفضل مني كثيرًا، فأتبع نصائحهم".

وغادت سيرا، زوجة بيب جوارديولا، مانشستر عام 2019، لتساعد في الإشراف على شركة الأزياء المملوكة لعائلتها.

بيب جوارديولا وزوجته

التقى بيب وزوجته عندما كان يعمل عارض أزياء للمصمم أنطونيو ميرو في متجر برشلونة، إسبانيا.

وبدأت علاقتهما عندما كان لاعبا قبل أن يشتريا معًا منزلا في برشلونة، ثم انتقلا إلى ألمانيا عندما كان مدربا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، كانت علاقة الزوجين المنفصلين حاليًا، ودية ومستقرة للغاية بعد قرار الانفصال.

وفي مايو من عام 2003، قال بيب، إنه يقضي وقت إجازته بعيدًا عن كرة القدم، فعندما ذهب إلى برشلونة رافق زوجته وابنته الصغيرة في نزهة.

وقضى بيب فترة ناجحة بين عامي 2008 و2010 وحول برشلونة إلى أحد أفضل الأندية في أوروبا، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ قبل أن يتولى تدريب مان سيتي عام 2016، ويحقق معه الثلاثية في عام 2023.

وحقق مع مان سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه مدرب آخر من قبل.

ووقع بيب، مؤخرًا، عقدًا لمدة عامين، ليستمر مع مان سيتي حتى عام 2027.

ويعاني حاليا من سوء النتائج، حيث يواجه احتمالية عدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

ويقع مان سيتي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.