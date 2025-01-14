هل يفوز بالكرة الذهبية؟.. ترتيب صلاح في سباق البالون دور 2025

يقدم لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، موسما لا يشوبه شائبة في المسابقات التي يشارك بها مع الريدز حتى الآن.

وتعددت التقارير التي تشير إلى أن محمد صلاح يتصدر سباق الكرة الذهبية لموسم 2024/25، متفوقا على كل لاعبي العالم بفارق كبير جدا.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم ترتيب سباق الكرة الذهبية بـ "النسب" حتى الآن (وفقا لموقع postunited).

ترتيب صلاح في سباق الكرة الذهبية

1. محمد صلاح (ليفربول) - 23%

2. لامين يامال (برشلونة) - 16%

3. فينيسيوس (ريال مدريد) - 16%

4. مبابي (ريال مدريد) - 10%

5. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 7%

6. بيلينجهام (ريال مدريد) - 6%

7. رافينيا (برشلونة) - 6%

8. هالاند (السيتي) - 6%

9. هاري كين (ميونخ) - 4%

10. بالمر (تشيلسي) - 4%

يُذكر أن صلاح خاض 28 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات في موسم 2024/25، ساهم خلالهم في 38 هدفا (سجل 21 هدفا، وقدم 17 تمريرة حاسمة).