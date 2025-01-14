بينهم مصري.. 5 أندية أوروبية مملوكة لرجال أعمال عرب

كتب - محمد القرش:

شهدت العقود الأخيرة من كرة القدم الأوروبية سعي رجال الأعمال العرب لامتلاك أندية في دوريات كبرى، حيث عرفوا أن كرة القدم هي أحد طريق الاستثمارات المُربحة.

وامتلك العرب أندية كبيرة وعريقة في دورياتها، من بينهم رجل الأعمال الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي.

1. ناصر الخليفي (قطري) - باريس سان جيرمان

بدأت مهمة ناصر الخليفي مع باريس سان جيرمان في عام 2011 عندما استحوذ جهاز قطر للاستثمارات على النادي، ليتم تعيينه رئيسا حتى يومنا هذا.

شهدت سنوات رئاسة الخليفي سيطرة فريق باريس سان جيرمان على جميع البطولات المحلية مع منافسه ضئيلة من بعض الأندية الجماهيرية الكبيرة والتي لا تضاهي العملاق الباريسي في الإمكانيات المالية.

2. منصور بن زايد (إماراتي) - مانشستر سيتي

قام رجل الأعمال الإماراتي بشراء فريق مانشستر سيتي في عام 2008، قبل ما يصبح المان بلو مدججا بالنجوم العالمية ويعود إلى طريق البطولات، بل ويصبح منافسا رئيسيا على دوري أبطال أوروبا كل عام.

وبعد 4 سنوات فقط استطاع مانشستر سيتي حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 44 عاما، ثم فاز بعدها بـ 7 بطولات دوري، ودوري أبطال أوروبا، بجانب لقب كأس العالم للأندية وبطولات الكؤوس المحلية.

3. ناصف ساويرس (مصري) - أستون فيلا

قاد رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، في عودة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قرر هو وشريكه "ويس إنذر" شراء 55% من حصة النادي في عام 2020.

وكان ناصف رجل الأعمال المصري الثالث الذي يمتلك نادي في الدوري المصري الممتاز، بعد عاصم علام "هال سيتي"، ومحمد الفايد المالك السابق لفولهام.

4. تركي آل الشيخ (سعودي) - ألميريا الإسباني

استحوذ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على نادي ألميريا الإسباني في شهر أغسطس من عام 2019، بعد تجربة سابقة في سنة 2018 بشراء نادي بيراميدز المصري قبل بيعه لمستثمر إماراتي.

وأصبح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة سابقا بالمملكة العربية السعودية، أول رئيس أجنبي لنادي ألميريا، الذي تأسس في عام 1989 وسبق أن شارك لعدة مواسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

5. عاصم علام (مصري) - هال سيتي

قام رجل الأعمال المصري الراحل، عاصم علام، بشراء نادي هال سيتي في عام 2010، أملا في إنقاذ الفريق الغارق في الديون وإعادته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوفى رجل الأعمال المصري أثناء نومه في يوم الجمعة 2 ديسمبر من عام 2022 عن عمر يناهز 83 عاما، بعد أن استحوذت شركة أكون ميديا التركية على نادي هال سيتي في شهر يناير من نفس العام.