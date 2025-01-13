لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

0 0
22:00

فياريال

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

0 2
14:30

مسار

الدوري الإيطالي

مونزا

2 0
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

وسام أبو علي.. 21 صورة تستعرض المعلومات عن أزمة قلبه وعائلته وراتبه

09:30 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (13)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (1)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (12)
  • عرض 21 صورة
    أزمة سقوط وسام أبو على أرضية الملعب
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (1) (1)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (7)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي مع عائلته
  • عرض 21 صورة
    شقيقة وسام أبو علي
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (11)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي (10)
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي اللاعب السابق لنادي فينديسل (1)
  • عرض 21 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 21 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 21 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 21 صورة
    سيلين أبو علي
  • عرض 21 صورة
    لاعبو الفريقيت يلتفون حول وسام أثناء سقوطه على أرض الملعب
  • عرض 21 صورة
    وسام أبو علي اللاعب السابق لنادي فينديسل (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اشتكى لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي من إجهاد وهبوط خفيف في الدورة الدموية إثر وصوله مطار القاهرة، صباح أمس.

وأوضح طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن حالة أبو علي مطمئنة ولا تدعو للقلق، ويستكمل الفحوصات الطبية والتحاليل لمزيد من الاطمئنان على حالته.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن النجم الفلسطيني بعد تألقه في الفترة الأخيرة

هل توقف قلب وسام أبو علي؟

تعرض لاعب النادي الأهلي لأزمة كبيرة أثناء وجوده في أحد أندية دوري الدرجة الثانية الدنماركي، إذ سقط على أرضية الملعب.

في تقرير لصحفة ذا صن البريطانية، ذكرت، أن وسام، 22 عامًا، سقط على أرضية الملعب بعد 60 دقيقة من مباراة فينديسل إف إف ونادي لينجي، ما روع المشجعين، ظنًا منهم أن قلبه توقف. تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب عن طريق جهاز "مزيل الرجفان"، بعدما التف حوله لاعبي الفريق.

نُقل أبوعلي إلى المستشفى وألغيت المباراة، وتلقى العلاج إلى أن استفاق ووجه رسالة إلى الجمهور، حيث كتب: "شكرا للجميع على المساندة والدعوات والكتابة ومحاولة الاطمئنان".

وشار أبو علي إلى أن الواقعة صدفة، لكن أكد أنه يتعافى بعد الرعاية التي تلقاها من الأطباء، وأضاف: "أحب أن أشكر الأطباء والموظفين في الملعب، الذين ساعدوني بسرعة، وأعادوني إلى الحالة المستقرة، ممتن للجميع، وأقدر ما فعله الأطباء ورجاء الإسعاف وكل من ساعدني على التعافي".

وتابع: "شكرا للجميع، وتذكر أن تحب من حولك، وكن شاكرًا لكل ما لديك، محبتي للجميع".

كان أبو علي وقتها لاعبًا في منتخب الدنمارك تحت 19 عامًا وأحرز 11 هدفا في 22 مباراة خلال فترة وجوده مع نادي فنديسل وقتها.

عدد مباريات وسام أبو علي مع الأهلي

شارك أبو علي مع النادي الأهلي حتى الآن في 42 مباراة بواقع 3.041 دقيقة، سجل 27 هدفًا وصنع 8، في جميع البطولات.

كم راتب وسام أبو علي؟

تصل القيمة التسويقية للنجم الفلسطيني إلى 3 مليون يورو وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت".

وبلغت صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي 1.70 مليون يورو.

وسيحصل على راتب مليون و200 دولا سنويًا مع الأهلي، وفقا للتقارير الصحفية آنذاك.

ولم تتخطي قيمة عقد انتقاله من ناد إلى آخر في الانتقالات السابقة أكثر من 463 مليون يورو.

هل وسام متزوج؟

يعيش أبو علي مع عائلته، شقيقتيه ووالده ووالدته، وهو لم يتزوج إلى الآن.

ولد النجم الفلسطيني في 4 يناير 1999، لذا يبلغ من العمر 26 عامًا.

والدة وسام أبوعلي

ولد لاعب النادي الأهلي في مدينة آلبورج بدولة الدنمارك، لأب فلسطيني هاجر واستقر في الدنمارك.

حاول الأب أن يصبح نجله لاعب كاراتيه لكن خوف الأم حوله إلى ممارسة كرة القدم، قال في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير: "والدتي كانت خايفة علىّ من الكاراتيه، علشان كده طلبت من والدي ألعب كرة قدم".

يعيش أبو علي مع شقيقيته ويرتبط بهما بقوة، إذ لم يلتقي بعائلته كثيرًا، قال: "طول عمري عايش بأوروبا، شوية من عائلتي في لبنان، وشوية في مصر، فهم عندي بالدنيا كلها".

وكان وسام طلب الدعاء لأفراد من عائلته يعيشوا في لبنان، وتعرضوا لأزمة إنسانية بسبب الحرب.

وسام أبو علي وزوجته والدة وسام أبو علي هل توقف قلب وسام أبو علي؟ عدد مباريات وسام أبو علي مع الأهلي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المنيرة وحماده إمام".. فاروق جعفر يروي الفصل الأول من حياته (10 صور)

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟
عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى