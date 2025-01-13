"بينهم صلاح ورونالدينهو"..24 صورة لنجوم كرة القدم قبل وبعد عمليات التجميل

اشتكى لاعب النادي الأهلي وسام أبو علي من إجهاد وهبوط خفيف في الدورة الدموية إثر وصوله مطار القاهرة، صباح أمس.

وأوضح طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي، أن حالة أبو علي مطمئنة ولا تدعو للقلق، ويستكمل الفحوصات الطبية والتحاليل لمزيد من الاطمئنان على حالته.

ونستعرض هنا أبرز المعلومات عن النجم الفلسطيني بعد تألقه في الفترة الأخيرة

هل توقف قلب وسام أبو علي؟

تعرض لاعب النادي الأهلي لأزمة كبيرة أثناء وجوده في أحد أندية دوري الدرجة الثانية الدنماركي، إذ سقط على أرضية الملعب.

في تقرير لصحفة ذا صن البريطانية، ذكرت، أن وسام، 22 عامًا، سقط على أرضية الملعب بعد 60 دقيقة من مباراة فينديسل إف إف ونادي لينجي، ما روع المشجعين، ظنًا منهم أن قلبه توقف. تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب عن طريق جهاز "مزيل الرجفان"، بعدما التف حوله لاعبي الفريق.

نُقل أبوعلي إلى المستشفى وألغيت المباراة، وتلقى العلاج إلى أن استفاق ووجه رسالة إلى الجمهور، حيث كتب: "شكرا للجميع على المساندة والدعوات والكتابة ومحاولة الاطمئنان".

وشار أبو علي إلى أن الواقعة صدفة، لكن أكد أنه يتعافى بعد الرعاية التي تلقاها من الأطباء، وأضاف: "أحب أن أشكر الأطباء والموظفين في الملعب، الذين ساعدوني بسرعة، وأعادوني إلى الحالة المستقرة، ممتن للجميع، وأقدر ما فعله الأطباء ورجاء الإسعاف وكل من ساعدني على التعافي".

وتابع: "شكرا للجميع، وتذكر أن تحب من حولك، وكن شاكرًا لكل ما لديك، محبتي للجميع".

كان أبو علي وقتها لاعبًا في منتخب الدنمارك تحت 19 عامًا وأحرز 11 هدفا في 22 مباراة خلال فترة وجوده مع نادي فنديسل وقتها.

عدد مباريات وسام أبو علي مع الأهلي

شارك أبو علي مع النادي الأهلي حتى الآن في 42 مباراة بواقع 3.041 دقيقة، سجل 27 هدفًا وصنع 8، في جميع البطولات.

كم راتب وسام أبو علي؟

تصل القيمة التسويقية للنجم الفلسطيني إلى 3 مليون يورو وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت".

وبلغت صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي 1.70 مليون يورو.

وسيحصل على راتب مليون و200 دولا سنويًا مع الأهلي، وفقا للتقارير الصحفية آنذاك.

ولم تتخطي قيمة عقد انتقاله من ناد إلى آخر في الانتقالات السابقة أكثر من 463 مليون يورو.

هل وسام متزوج؟

يعيش أبو علي مع عائلته، شقيقتيه ووالده ووالدته، وهو لم يتزوج إلى الآن.

ولد النجم الفلسطيني في 4 يناير 1999، لذا يبلغ من العمر 26 عامًا.

والدة وسام أبوعلي

ولد لاعب النادي الأهلي في مدينة آلبورج بدولة الدنمارك، لأب فلسطيني هاجر واستقر في الدنمارك.

حاول الأب أن يصبح نجله لاعب كاراتيه لكن خوف الأم حوله إلى ممارسة كرة القدم، قال في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير: "والدتي كانت خايفة علىّ من الكاراتيه، علشان كده طلبت من والدي ألعب كرة قدم".

يعيش أبو علي مع شقيقيته ويرتبط بهما بقوة، إذ لم يلتقي بعائلته كثيرًا، قال: "طول عمري عايش بأوروبا، شوية من عائلتي في لبنان، وشوية في مصر، فهم عندي بالدنيا كلها".

وكان وسام طلب الدعاء لأفراد من عائلته يعيشوا في لبنان، وتعرضوا لأزمة إنسانية بسبب الحرب.