دائمًا ما نجد لاعبي كرة القدم يحرصون على الحفاظ على مستوياتهم ومهاراتهم الفنية والبدنية العالية، للاستمرار على تقديم أفضل أداء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

وبجانب اهتمام اللاعبين دائمًا وحرصهم على تقديم أفضل المستويات، داخل أرضية الملعب، نجد العديد من اللاعبين أيضًا يحرصون على الحفاظ على المظهر العام وشكلهم، خاصة وأن لاعبي كرة القدم محط أنظار الكثير من المتابعين حول العالم، للشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة.

أبرز اللاعبين الذين قاموا بإجراء عمليات تجميل

وكان آخر النجوم العالميين في مجال الساحرة المستديرة، الذي قام بإجراء عملية تجميل هو النجم المصري محمد صلاح، الذي قام في مايو الماضي 2024، بإجراء عملية زراعة شعر، لذلك قام النجم المصري، خلال تلك الفترة بحلاقة شعره بشكل كامل.

هل فعل كريستيانو عمليات تجميل؟

يعرف أسطورة كرة القدم البرتغالية، بكونه أحد أكثر اللاعبين في العالم اهتمامًا وحفاظًا على مظهره الخارجي وشكله العام، خاصة وأنه يعد الوجه الإعلاني والدعائي الأول في العالم، للكثير من الشركات العالمية حول العالم، لذلك أشارت العديد من التقارير الصحفية، بإن نجم النصر السعودي الحالي، قام بأكثر من عملية تجميل خلال السنوات الماضية، منذ انتقاله إلى مان يونايتد عام 2004، بل أن الكثيرون أطلقوا على النجم البرتغالي بأنه "أغلى لاعب في العالم"، ليس بسبب راتبه فقط بل بسبب قيامه بصرف مبالغ كبيرة على عمليات التجميل.

الإصابة تجبر دروجبا على إجراء عملية تجميل

وفي عام 2011، تعرض النجم الإيفواري ديديه دروجبا لاعب تشيلسي السابق، لإصابة قوية في الوجه، خلال مباراة فريق أمام نوريتش سيتي، بعد تدخل قوي من حارس مرمى نوريتش سيتي على النجم الإيفواري، مما أدى إلى دخول اللاعب في حالة إغماء مع وجود نزيف بالوجه، لذا اضطر بعد ذلك لإجراء عملية جراحية.

واين روني

وكان للنجم الإنجليزي واين روني، نصيب هو الآخر في إجراء عمليات التجميل، حيث قام أسطورة مان يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، بإجراء عملية زراعة شعر، وقام بالإعلان عن ذلك بشكل طبيعي، حينما كتب عبر حسابه: "كنت أصلع في عمر ال 25، فلماذا لا أفعل ذلك؟ وأنا سعيد بالنتيجة؟".

النجم البرازيلي رونالدينهو

ولا يوجد اختلاف على أن الأسطورة البرازيلية رونالدينهو، يعد أحد أفضل اللاعبين الذين مارسو كرة القدم في التاريخ، بل يصفه البعض بأنه أمهر من لعب كرة القدم، حيث قام النجم البرازيلي بإجراء عملية جراحية لتجميل وتحسين شكل أسنانه البارز والتي اشتهر بها اللاعب كثيرًا بجانب مهاراته الفنية الكبيرة.

لمعرفة أبرز اللاعبين الذين قاموا بإجراء عمليات تجميل، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه: