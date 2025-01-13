ستوري كرة القدم.. ناصر ماهر يتابع الكلاسيكو.. ورسالة دعم خطيبة حسام عبد المجيد

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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر لاعب الزمالك، ناصر ماهر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعته السوبر الإسباني، بعد عودته للمنزل.

وكان قد فاز الزمالك على نظيره بلاك بولز بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشاركت ملك خطيبة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، متابعيها بفيديو خلال مشاهدتها لمباراة الأبيض أمام بلاك بولز.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو من مشاهدة مباراة الزمالك: "عائلات الحسامين قاعدين بيشجعو الحسامين مع بعض".

علق عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والأهلي الأسبق، على صورته مع زوجته صابرين.

وكتب الحضري لزوجته في التعليقات: "قلبي وحياتي وروحي أم ياسين".